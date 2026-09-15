Por: Noticiero 90 minutos

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El compromiso disputado entre América de Cali y Deportivo Pasto correspondiente a la décima fecha de la Liga Dimayor dejó sorprendidos a propios y extraños. De acuerdo con los datos presentados por 90minutos.co y confirmados en las publicaciones oficiales de la Dimayor, el encuentro enfrentaba al sólido líder del torneo frente a uno de los equipos que ocupan las últimas posiciones de la tabla. Contra toda expectativa, el resultado final significó más que una simple derrota para el América: fue la pérdida de su invicto y un importante impulso anímico para el Pasto.

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El partido tuvo su primer punto de quiebre en los minutos finales del primer tiempo. Hasta ese instante, los dirigidos por David González intentaban dominar, pero la estrategia defensiva de los nariñenses les permitió controlar las llegadas ofensivas del equipo local. Fue en el tiempo de reposición (45'+1') cuando Jean Fernandes, arquero del América de Cali, cometió una falta imprudente que le valió la expulsión directa. Según la crónica del medio citado y la reseña del perfil oficial de América de Cali en X (antes Twitter), esta decisión arbitral obligó al técnico a reorganizar sus líneas, dejando al equipo con un jugador menos para el segundo tiempo.

A pesar del desafío, el América de Cali mostró coraje e intentó atacar, pero el desgaste físico fue notorio ante un Pasto que supo avanzar con inteligencia. El desarrollo del juego se tornó más equilibrado y la paciencia premió a la visita. En el minuto 78, el mediocampista argentino Diego Chávez conectó un cabezazo certero que se transformó en el gol de la victoria, como se documenta tanto en las redes sociales oficiales de la Dimayor como en los registros de la prensa deportiva. El cierre del duelo no estuvo exento de dramatismo: Enrique Serje vio la tarjeta roja al minuto 88, dejando a ambos equipos con diez hombres en el terreno de juego.

El resultado tuvo efecto inmediato en la tabla de posiciones. América de Cali, pese a perder el invicto, continúa liderando la Liga Dimayor con 20 puntos acumulados. En contraste, para Deportivo Pasto, este triunfo revitaliza su campaña y lo lleva a la casilla 18, siendo además la primera victoria en el semestre. Este giro inesperado confirma una vez más que, en el fútbol colombiano, nada está escrito hasta el pitazo final, y cada partido puede dar un vuelco en la historia del torneo.

¿Por qué fue expulsado Jean Fernandes en el partido América de Cali vs Deportivo Pasto?

Jean Fernandes, arquero del América de Cali, fue expulsado en el tiempo de adición del primer tiempo debido a una infracción desmedida. Según lo reportado por 90minutos.co y la cuenta oficial de América de Cali, el portero cometió una acción sancionada por el reglamento, lo que obligó al equipo a jugar en inferioridad numérica el resto del encuentro.

¿Cómo afecta la victoria de Deportivo Pasto al América de Cali en la Liga Dimayor?

La victoria de Deportivo Pasto tuvo un impacto directo en la clasificación de la Liga Dimayor. Aunque América de Cali perdió su invicto en la temporada, logró mantenerse en el primer lugar con 20 unidades. Para Deportivo Pasto, estos tres puntos significan su primera victoria del semestre y le permiten ascender a la posición 18, dándole un impulso fundamental para el resto del torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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