Por: Noticiero 90 minutos

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El duelo entre América de Cali y Deportivo Pasto, válido por la décima jornada de la Liga Dimayor, se convirtió en uno de los acontecimientos más inesperados de la fecha. De acuerdo con la crónica publicada por Noticiero 90 Minutos, el campeonato enfrentaba al sólido líder, América, contra el Deportivo Pasto, equipo ubicado en las posiciones más bajas de la tabla. Contra todo pronóstico, la visita logró imponerse en el estadio de Cali y arrebató el invicto a los ‘escarlatas’ en un partido de alto dramatismo.

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La primera parte mostró a un América buscando tomar el control del compromiso bajo el mando de David González. Sin embargo, la defensa de Deportivo Pasto se mantuvo ordenada y logró contener las constantes arremetidas de los locales. El punto de inflexión llegó en el tiempo de adición del primer tiempo, cuando una acción precipitada de Jean Fernandes, arquero de América de Cali, terminó con su expulsión directa. Esta decisión arbitral obligó a los ‘escarlatas’ a rediseñar su estrategia y afrontar toda la segunda parte con un futbolista menos en el terreno de juego.

Durante el complemento, América mantuvo la actitud ofensiva pese a la desventaja numérica. No obstante, el desgaste físico se hizo evidente en los dirigidos por González, mientras que Deportivo Pasto aprovechaba la situación y se asentaba con serenidad en el campo. El gol definitivo arribó en el minuto 78, con un cabezazo certero ejecutado por el mediocampista Diego Chávez, que venció la resistencia del arquero suplente Juan Pablo Montoya. La emoción se intensificó con la expulsión de Enrique Serje, volviendo a igualar el número de jugadores por lado a pocos minutos del final.

Este resultado repercute en ambos extremos de la tabla: América de Cali, aunque pierde el invicto, sostiene el liderato con 20 puntos. En contrapartida, Deportivo Pasto logra su primer triunfo del semestre y asciende a la casilla 18, lo que representa un respiro importante en su lucha en la Liga Dimayor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue expulsado Jean Fernandes en el partido América de Cali vs Deportivo Pasto?

Jean Fernandes, arquero titular del América de Cali, recibió tarjeta roja directa en el tiempo de adición del primer tiempo, precisamente al minuto 45+1. Según Noticiero 90 Minutos, el guardameta cometió una infracción considerada desmedida al intentar cortar una acción ofensiva del rival, lo que fue sancionado por el árbitro con la expulsión reglamentaria.

¿Cómo afecta la victoria de Deportivo Pasto su posición en la tabla de la Liga Dimayor?

El triunfo del Deportivo Pasto sobre América de Cali, de acuerdo con la información proporcionada, es especialmente significativo porque representa su primera victoria del semestre. Esto le permite ascender a la casilla 18 de la clasificación, un avance que significa un respiro importante para el equipo nariñense en la competición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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