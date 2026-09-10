Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali demostró su poderío futbolístico al vencer 4-1 al Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero, asegurando de manera contundente su clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El compromiso, programado como partido único de octavos de final y disputado el miércoles 9 de septiembre de 2026, cumplió con las expectativas de una afición vallecaucana que vibró durante los noventa minutos, en los que el conjunto "escarlata" mostró respuesta colectiva y contundencia ofensiva.

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El partido inició con sorpresa: el Deportivo Pereira impuso una presión ofensiva que dio resultado rápidamente. Jhon Largacha, tras aprovechar un error defensivo local, marcó el primer tanto al minuto 7 y desafió la tranquilidad del público asistente. Sin embargo, el América respondió con solvencia y dominio de la posesión, rápidamente inclinando la balanza a su favor tras el golpe inicial.

La reacción del América de Cali se cristalizó con el empate conseguido por el defensor Danny Rosero, quien igualó el marcador con un cabezazo preciso. El auténtico protagonista fue el delantero Tomás Ángel, vital para el desarrollo del compromiso, al firmar dos goles antes del descanso. Su segundo tanto, llegado en el tiempo de adición de la primera parte, fue un golpe psicológico que desmanteló las aspiraciones del Pereira y encaminó el rumbo del encuentro.

En el complemento, el equipo dirigido por David González mantuvo el control del partido y amplió la diferencia gracias a un remate de Yeison Guzmán, quien selló la goleada. Con ese cuarto gol, el América confirmó su buen momento futbolístico y se posiciona como uno de los principales favoritos al título. Vale recordar que estos dos equipos tendrán un nuevo duelo el 8 de noviembre, esta vez por la Liga BetPlay.

De acuerdo con la programación de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), el próximo rival del América de Cali en la Copa BetPlay 2026 será el ganador de la llave entre Millonarios y Barranquilla, partido que se disputará el 2 de octubre en la ciudad de Bogotá. Así, la expectativa entre los aficionados se mantiene alta mientras se define quién será el contrincante ‘escarlata’ en la siguiente fase.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó América de Cali en la Copa BetPlay 2026 tras su victoria sobre Deportivo Pereira?

El América de Cali se clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 luego de su contundente victoria 4-1 contra el Deportivo Pereira. El equipo dejó una imagen sólida en el Pascual Guerrero y ahora aguarda por conocer su próximo rival.

¿Quién será el próximo rival de América de Cali en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026?

Según el cronograma oficial de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), América de Cali enfrentará en cuartos de final al ganador del encuentro entre Millonarios y Barranquilla. El duelo entre estos equipos está programado para el 2 de octubre en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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