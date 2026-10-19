En la noche del pasado sábado, 17 de octubre, Millonarios consiguió un importante triunfo en su camino a la clasificación al derrotar a Jaguares por 4-1, un resultado que devolvió la confianza, calmó los ánimos del equipo, les permitió a los hinchas volver a creer y mucho más.

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Uno de los goles fue anotado por el mediocampista Daniel Ruiz, quien fue el que cerró la goleada con una gran anotación luego de un pase de Leonardo Castro.

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Ahora, la discusión se centró fue en la celebración, puesto que la cámara enfocó justo cuando Mackalister Silva, uno de los capitanes del equipo, le pegó una cachetada al autor del gol, quien le devolvió una palmada. Este fue el momento:

Ante esta situación reaccionó el periodista Carlos Antonio Vélez, diciendo, en tono sarcástico, que hay buen ambiente laboral, agregando que es un “espectáculo de quinta”.

🟦 @velezfutbol habló en Palabras Mayores del ambiente laboral en Millonarios. https://t.co/WDzjaHYypv — Deportes RCN (@DeportesRCN) October 19, 2026

Sin embargo, esto al final no es algo serio, sino simplemente un tema de camaradería entre dos jugadores que se llevan bien, así que no hay que crear una polémica alrededor de la situación, recordando que no es la primera vez que Mackalister hace esta clase de situaciones que en realidad no afectan ni perjudican el buen ambiente dentro del grupo.

Al final, lo único cierto es que Millonarios sumó tres puntos muy importantes pensando en la clasificación a las finales, pues ya suma 25 puntos, está en el cuarto lugar y confía en avanzar luego de casi año y medio.

(Ver también: Qué partidos le quedan a Millonarios, luego del papelón en Copa Colombia; tiene duros rivales)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Los partidos que le quedan al equipo ‘Embajador’ de la primera ronda son:

Millonarios vs. Once Caldas: martes a las 8:30 de la noche.

Millonarios vs. América: lunes 26 a las 8:00 de la noche.

Tolima vs. Millonarios: lunes 2 de noviembre a las 8:30 de la noche.

Millonarios vs. Alianza FC: fecha y hora aún por definir.

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