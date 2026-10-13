Luego de varios días de ausencia, este martes, 13 de octubre, regresa el fútbol colombiano al estadio El Campín de Bogotá, pues luego del concierto de la banda BTS se tuvo el estadio cerrado durante varios días por un proceso de mantenimiento teniendo en cuenta el daño causado por la tarima y la cantidad de personas.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Ahora, mucho se ha hablado acerca del estadio, pues lo que dijo Sencia y el IDRD es que la cancha se podó toda y apenas se terminó el concierto comenzó la postura de una nueva gramilla para que estuviera en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, por las lluvias que se han presentado en Bogotá y más, hay muchas dudas acerca del estado real del terreno de juego, sobre todo teniendo en cuenta que en pocas horas será el partido entre Millonarios y Once Caldas.

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Cómo está la cancha de El Campín

Horas previas a este encuentro, que comenzará a las 8:30 de la noche, se pudo conocer que la cancha está en las siguientes condiciones:

#Bogotá | @SenciaBogota confirmó que todo está listo para la reapertura del estadio El Campín. La grama fue entregada a tiempo y es protegida para evitar que con las fuertes lluvias en la ciudad tenga alguna afectación previo al encuentro entre Millonarios y Once Caldas.

Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2026

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia También les dejo vídeo de cómo está hoy el césped del Estadio El Campín previo al partido Millonarios vs Once Caldas https://t.co/Fj6cNUukwO — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 13, 2026

En principio lo que se puede apreciar es que el podado y demás está en muy buenas condiciones, pero queda ver qué tan fuerte o débil está la cancha, si pegó bien realmente y demás, pues Sencia asegura que todo está listo para garantizar que el espectáculo esté garantizado y que la seguridad de los futbolistas va a estar también asegurada.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Por lo pronto, todo dependerá de las condiciones climáticas y más para ver si la cancha es un factor a tener en cuenta para este importante duelo.

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