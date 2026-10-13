Sencia, el IDRD y el estadio El Campín siguen en el centro de atención debido a la gramilla del terreno de juego, pues luego del concierto de BTS se conoció que la administradora del escenario deportivo usó pasto de parques públicos para que la cancha quedara en las mejores condiciones posibles.

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De hecho, el concejal Leandro Castellanos aseguró que gran parte de ese pasto que se usará fue tomado del parque La Florida, que dejó a una cancha allí completamente inutilizable, lo cual, según el exjugador, afecta a escuelas de fútbol, niños y mucho más.

Ante esto, el IDRD respondió por medio de un comunicado, asegurando que todo estaba planeado, que nadie iba a utilizar ese terreno pronto y mucho más.

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“La extracción de grama en el parque La Florida hae parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver S.A.S, con el propósito de recuperar tres canchas de fútbol y mejorar las condiciones de estos escenarios deportivos”, comenzó explicando el IDRD.

Y agregó: “El laboratorio permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como evaluar técnicas para su recuperación”.

Por su parte, explicó que esto al final no afecta ninguna escuela de fútbol, puesto que de donde se sacó esa gramilla no se tenía reservas ni asignaciones vigentes.

Finalmente, sobre quién está asumiendo estos gastos tanto de mantenimiento, transporte y demás, el Instituto aseguró que todo va por cuenta de Equiver, que con un costo total de 444 millones de pesos debe responder por todas las actividades técnicas y la recuperación de todos los espacios intervenidos, pero destacando que ese dinero no es de recursos públicos.

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De esta manera, el IDRD aclaró todo lo relacionado a por qué la cancha del parque quedó así, quién asume los gastos y cómo funciona todo el mantenimiento para que los distintos escenarios deportivos de la ciudad estén en buenas condiciones.

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