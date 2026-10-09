Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Rock al Parque 2026 está a punto de cumplir 30 años en Bogotá y su historia está profundamente ligada a los parques y escenarios públicos que han albergado cada edición. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, antes de que existieran las grandes tarimas y multitudes, la capital le abrió sus puertas a este festival en diferentes recintos. Estos lugares permitieron que Rock al Parque se convirtiera en un evento emblemático que ha impactado a cientos de generaciones de bogotanos y bogotanas.

Sigue a PULZO en Discover

Muchos de los capítulos más recordados del festival han tenido como escenario el aire libre, con miles de asistentes reunidos sobre el césped y bajo las inclemencias del clima, compartiendo la pasión por la música. Este vínculo nació de la necesidad de encontrar lugares abiertos y accesibles donde la ciudadanía pudiera disfrutar los conciertos, lo que a su vez dio nombre al festival: Rock al Parque. Era una forma de acercar la música a la gente y de reafirmar que el espacio público es un lugar de convivencia y cultura.

El origen del festival se remonta a 1994, cuando el parque Olaya Herrera acogió un encuentro de dos días gracias al apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), de acuerdo con información oficial. El acuerdo era simple: devolver el escenario limpio, lo que desde entonces estableció una relación de responsabilidad entre la música y el cuidado del espacio público. En 1995 se realizó la primera edición formal de Rock al Parque, sumando nuevos escenarios como el parque Simón Bolívar, la plaza de toros La Santamaría y el teatro al aire libre La Media Torta.

Con el tiempo, el parque metropolitano Simón Bolívar se consolidó como el hogar principal del festival y, desde 2004, acoge la programación central. El contacto entre usos recreativos, deportivos y culturales allí evidencia la importancia de los espacios públicos para la ciudadanía.

La pandemia causó una pausa en 2020 y 2021, cuando el festival se realizó de forma virtual. En agosto de 2021, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organizó los “Conciertos de Prueba” en parques como Ciudad Montes y de los Novios, marcando el regreso gradual de los eventos en vivo. En 2022, Rock al Parque volvió al Simón Bolívar, donde el público se reencontró con la experiencia presencial después de dos años.

Para su edición número 30, que se celebrará del 10 al 12 de octubre de 2026, el Simón Bolívar dispondrá de cuatro escenarios y habrá actividades en distintos puntos del Distrito Capital, según datos del IDRD. La historia de Rock al Parque demuestra el valor de conservar y administrar los parques de la ciudad, que además de ser sede de grandes conciertos, siguen siendo lugares de esparcimiento diario para toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido la importancia del parque Simón Bolívar en la historia de Rock al Parque?

El parque Simón Bolívar ha sido fundamental en la historia de Rock al Parque porque, desde su primera edición formal, se consolidó como el epicentro del evento. Su espacio abierto y accesible ha permitido reunir a miles de personas cada año y, desde 2004, concentra la mayor parte de la programación. La versatilidad del parque refuerza la convivencia entre actividades culturales, recreativas y deportivas en beneficio de la ciudadanía.

¿Qué se entiende por IDRD y qué papel cumple en Rock al Parque?

IDRD significa Instituto Distrital de Recreación y Deporte y cumple un rol clave en Rock al Parque como facilitador de los escenarios públicos y garante del mantenimiento y uso responsable de estos espacios. Su participación ha permitido que el festival crezca en sintonía con el bienestar público y el cuidado del entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z