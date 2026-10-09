Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la Fiscalía General de la Nación hizo públicos los resultados de una investigación que, en principio, estaba enfocada en hurtos aislados a establecimientos comerciales. Sin embargo, tras analizar un conjunto de 33 hechos ocurridos en el periodo comprendido entre abril de 2025 y mayo de 2026, las autoridades encontraron coincidencias significativas en los métodos usados durante los delitos. Esta comparación de evidencia y análisis coordinado llevó a identificar una conexión entre los casos y el grupo delincuencial conocido como los ‘Cizallas’, de acuerdo con información oficial publicada por la propia Fiscalía General de la Nación.

Sigue a PULZO en Discover

Los robos se concentraron en varias de las localidades más importantes de la ciudad, incluyendo Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, y también se reportó al menos un caso en el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones delictivas ocasionaron pérdidas patrimoniales que superarían los 670 millones de pesos. El impacto económico de esta serie de hurtos evidencia la organización y la magnitud de la actividad delictiva.

A partir de los hallazgos, se llevaron a cabo procedimientos de captura de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial. Las detenciones, ordenadas por autoridades judiciales, se realizaron tanto en Bogotá como en la ciudad de Manizales, ubicada en el departamento de Caldas. En estos operativos participaron unidades especializadas de la Policía de Bogotá, según información divulgada por la institución policial.

Una vez capturados, los seis sujetos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá. A los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Cuatro de los procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos, mientras que cinco de ellos deberán permanecer privados de la libertad en establecimiento carcelario, según lo dictaminado judicialmente.

Las autoridades destacan la importancia de denunciar acciones contrarias a la convivencia o hechos delictivos en la ciudad. La Fiscalía y la Policía recuerdan a la ciudadanía que la Línea de Emergencias 123 está habilitada para recibir estas denuncias, pues la activa participación ciudadana es fundamental para sancionar a los responsables y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los ‘Cizallas’ y cómo fueron identificados como responsables de los hurtos?

Los ‘Cizallas’ es el nombre del grupo delincuencial vinculado a 33 hurtos violentos en Bogotá y Madrid (Cundinamarca). Fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación tras encontrar similitudes y patrones en la ejecución de los delitos entre abril de 2025 y mayo de 2026, lo cual fue posible gracias a la comparación de información, análisis de evidencias y labores coordinadas de policía judicial.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los capturados por los hurtos en supermercados de Bogotá?

Las seis personas capturadas por su presunta pertenencia al grupo ‘Cizallas’ enfrentan imputaciones por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. De acuerdo con la Fiscalía y las decisiones del juez de control de garantías, cuatro aceptaron cargos y cinco cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z