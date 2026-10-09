Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha informado que, tras un monitoreo rutinario de su infraestructura, detectó la necesidad de realizar con urgencia un mantenimiento correctivo en la tubería ubicada en la avenida de Las Américas con carrera 50. Según la EAAB, estos trabajos buscan evitar afectaciones mayores en el suministro de agua de la ciudad y así prevenir inconvenientes de mayor impacto para la comunidad.

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De acuerdo con la información oficial publicada tanto en la página web de la EAAB como en sus canales de comunicación, la intervención requirió suspender temporalmente el servicio desde el viernes 9 de octubre de 2026. Esta interrupción se prolongará durante aproximadamente 12 horas y afecta a la zona comprendida entre las carreras 50 y 68, y las calles 3 y 22. Los barrios que estarán sin servicio durante ese periodo son Salazar Gómez, Puente Aranda, Centro Industrial, La Trinidad, La Pradera, San Rafael Industrial, San Rafael, Colón, San Gabriel y Barcelona.

La EAAB informó sobre esta situación a través de sus canales oficiales, incluyendo su cuenta de X (antes Twitter), donde reiteró el motivo del corte y especificó el área geográfica comprometida. Además, la empresa recomendó a los habitantes tomar las precauciones necesarias y apoyarse en los mecanismos de atención que se han dispuesto durante la suspensión.

Para atender las necesidades básicas de la población afectada por la falta de agua, la EAAB ha dispuesto carro tanques que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116. Este número está habilitado para que los usuarios pidan apoyo, con prioridad en clínicas y otros lugares donde se concentran gran cantidad de personas, con el objetivo de reducir el impacto de la suspensión temporal del servicio.

La entidad reiteró, conforme a la información publicada, su agradecimiento a la ciudadanía por la comprensión ante las molestias que pueda provocar la suspensión y señaló que el trabajo es fundamental para mantener la calidad del servicio en el largo plazo. El compromiso de la EAAB, de acuerdo con su comunicación, es restablecer el suministro en el menor tiempo posible y garantizar la continuidad del agua en las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios están afectados por el corte de agua del 9 de octubre de 2026 en Bogotá?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados por la suspensión del servicio el 9 de octubre de 2026 son Salazar Gómez, Puente Aranda, Centro Industrial, La Trinidad, La Pradera, San Rafael Industrial, San Rafael, Colón, San Gabriel y Barcelona, ubicados entre las carreras 50 y 68, y las calles 3 y 22.

¿Cómo solicitar un carro tanque de agua en Bogotá durante un corte por mantenimiento de la EAAB?

La EAAB dispuso carro tanques para abastecer a los usuarios durante el periodo de corte. Este servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116, priorizando la atención a clínicas y sitios con alta concentración de personas, según la información oficial publicada por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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