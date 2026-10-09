Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La desconfianza crece entre los habitantes de Bogotá debido a recientes alertas emitidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que advierte a la ciudadanía sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la entidad. Según información oficial de la EAAB, varias personas reportaron que individuos han intentado entrar en viviendas o solicitar dinero en efectivo, presentándose falsamente como parte del equipo de la empresa, con el fin de cometer fraudes y, en algunos casos, robos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la EAAB, todas las visitas técnicas a los usuarios deben ser programadas y comunicadas previamente. Además, ningún trabajador del acueducto tiene autorización para recibir pagos en efectivo ni para solicitar transferencias directas. Cualquier cobro, según lo indicado por la entidad, debe verse reflejado únicamente en la factura mensual del servicio, lo que protege tanto a los usuarios como a la empresa frente a acciones fraudulentas. Si se presenta una situación sospechosa, la recomendación principal es comunicarse de inmediato con la Acualínea 116, en la opción 4, para confirmar si la visita ha sido planificada y si la identidad del supuesto funcionario corresponde a alguien de la EAAB.

La EAAB recalca que los operarios solo requieren ingresar a una vivienda bajo circunstancias muy específicas: como en el caso de revisiones por desviaciones en el consumo o cuando el usuario haya solicitado una verificación interna específica. En estos casos puntuales, la empresa informa previamente sobre la visita. En el trabajo habitual sobre la vía pública, como la instalación o mantenimiento de redes, medidores o hidrantes, los empleados no necesitan entrar a los domicilios, a menos que el medidor esté ubicado dentro de la propiedad y el usuario haya hecho una petición expresa.

Para mayor seguridad, la EAAB recomienda siempre solicitar el carné de identificación oficial a cualquier persona que se presente como funcionario y volver a verificar su identidad llamando a la Acualínea 116. Además, aconseja rechazar cualquier solicitud de ingreso no anunciada y estar atentos a comportamientos inusuales. En redes sociales, la empresa refuerza el mensaje con campañas como "#SinCitaNoHayVisita", recordando la importancia de estas precauciones para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si la visita de un funcionario del acueducto en Bogotá es legítima?

Según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, toda visita legítima se programa y se comunica previamente al usuario. Para verificar si quien llega a su vivienda es realmente funcionario de la entidad, se recomienda llamar a la Acualínea 116, opción 4, y exigir el carné de identificación institucional antes de permitir el ingreso.

¿Qué significa que ningún funcionario del acueducto está autorizado para recibir pagos en efectivo?

De acuerdo con la EAAB, esto significa que, bajo ninguna circunstancia, los trabajadores de la empresa deben aceptar pagos, propinas o dinero de los usuarios. Todos los cobros oficiales se encuentran debidamente reflejados en la factura mensual del servicio, lo que ayuda a evitar fraudes y garantiza la transparencia del proceso de facturación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z