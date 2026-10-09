Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta una intensa temporada de enfermedades respiratorias, al registrar el segundo pico respiratorio del año. Durante la semana epidemiológica 38 de 2026, la capital acumuló un total de 1.233.006 atenciones por infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría Distrital de Salud. Si bien esta cifra representa una reducción del 18,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que, en las últimas semanas, las consultas médicas han incrementado de manera sostenida, lo que responde al comportamiento típico de esta época.

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Este aumento pone en tensión los servicios hospitalarios de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Salud, en la última semana de septiembre, la ocupación de hospitalización para adultos superaba el 90 %, mientras que en pediatría alcanzaba el 89,4 %. Frente a esta coyuntura, la autoridad sanitaria reiteró la importancia de reforzar las medidas preventivas, especialmente la vacunación, la adecuada ventilación de espacios cerrados y la consulta oportuna ante la aparición de signos de alarma. El llamado es enfático para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60, quienes son más propensos a sufrir complicaciones por este tipo de infecciones.

La Secretaría de Salud explicó que los virus que circulan varían según la edad de las personas. En los niños pequeños, el virus sincitial respiratorio, conocido como VSR, es el principal causante de complicaciones, aunque la demanda de atención de este grupo actualmente es menor al promedio histórico. En contraste, en adultos jóvenes y mayores de 60 años, predomina la influenza, la cual puede derivar en cuadros clínicos graves, especialmente entre quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas, problemas cardiovasculares, diabetes u obesidad.

Las autoridades insistieron en mantener los esquemas de vacunación actualizados. Para menores de cinco años, se resalta la importancia de las vacunas contra el sarampión, la triple viral, la pentavalente y la influenza. En gestantes, se recomiendan las vacunas contra influenza, COVID-19, tosferina y VSR, mientras que a mayores de 60 años se les aconseja vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo. Quienes presenten enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones también deben consultar sobre la vacunación contra influenza.

Las medidas básicas que recomienda la Secretaría de Salud incluyen lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar, uso de tapabocas ante síntomas, evitar contacto con personas vulnerables en caso de gripa y no exponer a menores de seis meses en aglomeraciones. Es crucial vigilar signos de alarma: fiebre alta difícil de controlar, dificultad para respirar, dolor en el pecho y vómito persistente. En menores de tres meses, cualquier síntoma respiratorio y fiebre igual o mayor a 38 °C se considera urgencia y requiere atención inmediata.

¿Cuáles son los síntomas de alarma en infecciones respiratorias agudas en niños?

Entre los síntomas de alarma que debe vigilar en niños están la fiebre alta persistente de difícil manejo, dificultad respiratoria, presencia de sonidos anormales al respirar, dolor en el pecho, rechazo de alimentos o vómitos continuos. En menores de tres meses, cualquier temperatura igual o mayor a 38 °C y signos de complicaciones exigen atención médica inmediata, según la Secretaría Distrital de Salud.

¿Qué medidas preventivas recomiendan la Secretaría de Salud de Bogotá en el pico respiratorio?

La Secretaría de Salud de Bogotá sugiere medidas como el lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, usar tapabocas si hay síntomas respiratorios, evitar visitas a personas vulnerables teniendo gripa y no llevar a menores de seis meses a aglomeraciones. Además, insta a mantener al día la vacunación y consultar a tiempo ante signos de alarma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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