Por: El Espectador

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La agenda cultural de Bogotá incluye una variedad de eventos que destacan las expresiones artísticas, históricas y tradicionales de la ciudad. Entre estos, el festival ‘Rock al Parque’ celebra 30 años de historia, consolidándose como uno de los encuentros musicales gratuitos más relevantes en el país. Según información compartida por El Espectador, la edición de este año reúne más de 60 agrupaciones nacionales e internacionales como Mon Laferte, Editors, Kraken y Apocalyptica. El evento se desarrolla en el Parque Simón Bolívar con acceso sin costo y apertura de puertas a la 1:00 p. m.

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La oferta también incluye actividades orientadas a las artes visuales y al cine. La exposición ‘Pintando el cine V’ en la galería Paradigma propone un recorrido guiado para descubrir cómo el séptimo arte inspira el arte plástico, en un esfuerzo conjunto con el Festival de Cine de Bogotá. La jornada está programada para el 10 de octubre a las 4:00 p. m., y la entrada es libre.

Para quienes buscan experiencias educativas, el colectivo Ciudad sin Brújula realiza un taller semipersonalizado de fotografía, dictado por la fotógrafa Stefanía Álvarez. El evento tiene lugar el 10 de octubre en el centro de Bogotá, con tarifas diferenciadas para personas y parejas, e invita tanto a principiantes como a aficionados con cupos limitados.

La historia y los relatos en el interior de la ciudad se exploran mediante recorridos temáticos. El tour ‘Usaquén oculto’, liderado por el politólogo Santiago Quintero Pfeifer, recorre lugares y personajes emblemáticos de Usaquén, finalizando con un refrigerio en Casa Usaquén, pastelería de Vegan Bambú. Por otro lado, el ‘Tour fantasma’ de Acampando descubre leyendas urbanas y realiza actuaciones teatrales nocturnas en sitios históricos de La Candelaria.

La cultura geek tiene un espacio destacado en el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA), cuya edición número 17, de acuerdo con El Espectador, reúne actividades de cosplay, videojuegos, k-pop y cine. Entre las novedades está Cinema SOFA, mientras que el World Cosplay Summit Colombia promete llamar la atención de los fanáticos del género.

Completan la agenda cultural la jornada gratuita de observación de aves en el Parque Arqueológico de Usme, una actividad para apreciar la biodiversidad local, y el tributo a la música nacional en el Teatro Colón, donde la maestra Teresita Gómez celebra el aniversario número 134 de este escenario emblemático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los conciertos y festivales destacados en Bogotá durante septiembre y octubre de este año?

Entre los eventos clave para los amantes de la música se encuentra ‘Rock al Parque’, que celebra sus 30 años en el Parque Simón Bolívar, con más de 60 agrupaciones y entrada gratuita, y el concierto de la maestra Teresita Gómez en el Teatro Colón. Ambos eventos cuentan con programación detallada y acceso para diferentes públicos.

¿Qué actividades culturales gratuitas se pueden hacer en Bogotá según El Espectador?

De acuerdo con El Espectador, en Bogotá se pueden disfrutar de la exposición ‘Pintando el cine V’, la jornada de observación de aves en Usme y el festival ‘Rock al Parque’ sin ningún costo para los asistentes, demostrando la variedad y accesibilidad de la oferta cultural en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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