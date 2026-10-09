La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Manuel Cely Silva, un sacerdote que también se desempeñaba como director de un monasterio y cumplía funciones en un colegio de Bogotá, por su presunta responsabilidad en abusos contra un niño que tenía seis años al momento de los hechos investigados.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el ente acusador, el religioso deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Las conductas señaladas habrían ocurrido durante un periodo de aproximadamente un año, cuando el menor estudiaba en la institución educativa.

(Lea también: Sacerdote fue asesinado: lo hallaron abandonado en una carretera y con un cartel)

La investigación fue adelantada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).

Lee También

Según la información recopilada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y agosto de 2023, periodo en el que Cely Silva ejercía sus funciones en el entorno educativo y religioso mencionado.

Los investigadores sostienen que el sacerdote presuntamente habría llevado al estudiante en repetidas ocasiones a zonas privadas del monasterio. En esos lugares, según la hipótesis de la Fiscalía, se habrían presentado las conductas de carácter sexual por las que ahora es procesado. Estos señalamientos hacen parte del material probatorio que el ente investigador busca sustentar ante la justicia.

La formulación de acusación representa un nuevo avance en el proceso penal contra Manuel Cely Silva. La Fiscalía indicó que los elementos recopilados durante las indagaciones permitieron llevar el caso a esta etapa judicial.

Además, el organismo incorporó nuevas pruebas al expediente, que deberán ser presentadas y controvertidas durante el juicio oral. En esa instancia, tanto la Fiscalía como las demás partes podrán exponer sus argumentos y debatir los elementos probatorios.

La fecha de inicio del juicio dependerá de la programación que establezca el juez de conocimiento, quien deberá evaluar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal del acusado.

(Lea también: Sacerdote habría abusado de una menor de 13 años dentro de casa cural y fue enviado a la cárcel)

Con la acusación formal, el caso avanza hacia una etapa en la que los señalamientos deberán ser examinados ante un juez. Será durante el juicio cuando se estudien las evidencias relacionadas con los presuntos hechos ocurridos en el periodo investigado.

Por ahora, Manuel Cely Silva enfrenta cargos por dos delitos sexuales agravados contra un menor de 14 años. La acusación no equivale a una condena y su responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.

* Pulzo.com se escribe con Z