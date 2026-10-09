Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal en contra del sacerdote Manuel Cely Silva, a quien señala como presunto responsable de delitos sexuales cometidos contra un niño de 6 años en un colegio de Bogotá. Según la información proporcionada por la entidad, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y agosto de 2023. Durante ese periodo, Cely Silva ejercía como director de un monasterio y sacerdote en la misma institución educativa en la que estudiaba el menor afectado.

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La investigación realizada por la Fiscalía indica que el sacerdote, en varias ocasiones, habría llevado al niño a zonas privadas dentro del monasterio. En estos espacios, presuntamente ejecutó actos de naturaleza sexual en contra de la voluntad del menor. La acusación, según la entidad oficial, contempla los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada por las circunstancias previstas en la legislación penal colombiana.

Este caso ha sido asignado a una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con lo señalado por la propia fiscal durante la audiencia de acusación, "Manuel Celis Silva conocía que con su actuar estaba vulnerando la libertad, integridad y formación sexual, y pese a ello quiso hacerlo. (...) Es mayor de edad, no padece inmadurez psicológica, trastorno mental, ni pertenece a un grupo con diversidad sociocultural diversa o estado similar conocido. Era consciente de que su conducta está prohibida por el ordenamiento jurídico; de ahí pues que le era exigible no vulnerar la libertad, la integridad y la formación sexual".

La fiscal añadió que, a pesar de la conciencia sobre su actuar, Cely Silva "dirigió su voluntad hacia la realización de las acciones descritas, las cuales encuentran un reproche en la normatividad penal". Con la acusación formal, la Fiscalía anexó nuevas pruebas, que se debatirán durante el juicio oral pendiente de programación en el juzgado correspondiente.

Hasta este momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad del colegio ni el lugar específico del monasterio donde habrían sucedido los hechos. La etapa de acusación forma parte del proceso penal, por lo que será en el desarrollo del juicio oral donde se evaluarán las pruebas y se determinará la responsabilidad o inocencia del sacerdote acusado, según estipula el proceso judicial colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos sexuales que la Fiscalía imputa al sacerdote Manuel Cely Silva?

De acuerdo con la información dada por la Fiscalía General, Manuel Cely Silva enfrenta imputaciones por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados por las condiciones identificadas en el proceso. Estos delitos hacen parte de la legislación penal colombiana que protege la libertad, integridad y formación sexual de los niños.

¿Cuál es el proceso que sigue la Fiscalía en casos de delitos sexuales contra menores en colegios?

Según la noticia, la investigación de la Fiscalía es adelantada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), que recopila pruebas y lleva la acusación ante un juez de conocimiento. Tras la acusación formal, el caso avanza a juicio oral, donde se presentan pruebas y se define la responsabilidad del acusado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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