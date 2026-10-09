Por: Portal Bogotá

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El último sorteo de la Lotería de Bogotá, correspondiente al número 2867, tuvo lugar el jueves 8 de octubre de 2026 y dejó emocionados a miles de jugadores atentos a los resultados. De acuerdo con la información publicada por la Lotería de Bogotá, el premio mayor, por un valor de 12.000 millones de pesos, fue entregado al número 8565 de la serie 175. Esta cifra hace parte de un plan de premios que superó los 34.000 millones de pesos, distribuidos entre diferentes categorías, incluyendo el premio mayor, pagos por aproximaciones tanto con como sin serie, y otros premios millonarios pensados para repartir la ilusión entre muchos participantes.

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El interés por los resultados de la Lotería de Bogotá se mantiene cada semana, pues el sorteo es habitual cada jueves a partir de las 10:30 p. m., según datos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, citados en el artículo original. La venta de billetes y fracciones de la Lotería puede hacerse de manera formal y segura tanto con los loteros tradicionales y en puntos de venta autorizados, como por canales virtuales. La página oficial de la Lotería de Bogotá permite realizar la compra directa, sumando transparencia y facilidad para todos los interesados.

Al momento de reclamar un premio, existen diferencias según el monto obtenido. Para los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, la recomendación es acudir a un lotero de confianza o consultar los puntos de venta habilitados por la lotería, listado que se encuentra disponible para consulta en el sitio web oficial. Sin embargo, si el afortunado ganador obtuvo un premio que supera este monto, debe acercarse de manera presencial a la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en la ciudad de Bogotá, exactamente en la carrera 32A #26-14. Es importante verificar siempre el resultado con fuentes oficiales para evitar contratiempos y asegurar el pago correcto de los premios.

La Lotería de Bogotá no solo representa la posibilidad de un cambio económico para los ganadores, sino que también entrega esperanza y respaldo a la tradición de juego legal en el país, con la confianza de sortear semanalmente sus premios más altos en completa transparencia, de acuerdo con la información proporcionada en su portal oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Bogotá en cada sorteo?

De acuerdo con la Lotería de Bogotá, el plan de premios incluye un premio mayor de 12.000 millones de pesos y demás incentivos tales como pagos por aproximaciones, los cuales pueden ser con o sin serie, así como otros premios millonarios adicionales, distribuyendo más de 34.000 millones de pesos entre sus participantes.

¿Cómo puede reclamar el premio un ganador de la Lotería de Bogotá?

Según la información oficial de la Lotería de Bogotá, los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse con el lotero de confianza o en puntos de venta autorizados, mientras que los premios superiores a dicho monto se reclaman en la sede principal ubicada en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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