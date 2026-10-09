Por: Portal Bogotá

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Durante estos días, Bogotá será escenario de una agenda cultural y de entretenimiento de gran magnitud gracias a la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, según información oficial del portal Bogotá.gov.co. La localidad de Teusaquillo se convierte en el principal punto de encuentro para miles de ciudadanos, debido a la realización de eventos de gran convocatoria como el SOFA, Rock al Parque y el concierto de Iron Maiden. Para enfrentar el reto de movilizar a la enorme cantidad de asistentes, residentes y actores viales, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) organizará diversas medidas especiales de gestión del tránsito en las zonas de influencia.

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El SOFA, evento clave que tendrá lugar en Corferias desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de octubre de 2026, contará con la presencia constante de Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, quienes estarán encargados de orientar a los usuarios y facilitar el flujo vehicular en las inmediaciones. Es preciso tener en cuenta que, por obras activas en la carrera 40, una de las vías principales en el sector, hay restricción de un carril en sentido norte-sur, lo cual podría impactar significativamente la movilidad, por lo que SDM insiste en revisar el estado del tráfico antes de desplazarse y en privilegiar el uso de transporte público.

Por su parte, el tradicional festival Rock al Parque, que celebra su trigésima edición en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, generará el cierre temporal de la calle 63 en ambos sentidos entre la avenida 68 y la carrera 60, así como de la ciclorruta en ese tramo. Estos cierres, que estarán vigentes el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 10:30 a. m. a 11:59 p. m., y el lunes festivo 12 de octubre hasta las 10:30 p. m., tienen como objetivo principal garantizar el flujo controlado de peatones y vehículos durante la masiva asistencia que se espera en el evento. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá personal en los puntos estratégicos para orientar a los asistentes y ajustar la gestión vial según el comportamiento del tránsito.

Adicionalmente, el concierto de Iron Maiden en Vive Claro, programado para el domingo 11 de octubre, también provocará cierres viales: la calzada sur de la calle 53 entre las carreras 66 y 60, y la calzada occidental de la carrera 60 entre las calles 53 y 42 permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 2:00 a. m. del lunes siguiente.

Para atender la demanda en el transporte público, el Sistema Integrado de Transporte Público, especialmente TransMiZonal, operará con horarios extendidos en 17 rutas y estaciones clave como 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN British Council y Salitre Greco–Vive Claro, dependiendo del día y la demanda. SDM recomienda planificar los recorridos con anticipación, mantener la tarjeta tullave recargada y seguir siempre las recomendaciones de las autoridades viales para contribuir al buen desarrollo de estos eventos multitudinarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales programados por los eventos en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, los cierres viales principales se darán en la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, y la ciclorruta en ese tramo por el festival Rock al Parque. También habrá cierres en la calle 53, entre las carreras 66 y 60, así como en la carrera 60, entre las calles 53 y 42, por el concierto de Iron Maiden. Estas restricciones se aplicarán durante las fechas programadas para cada evento y buscan facilitar el acceso seguro de asistentes y residentes.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Movilidad para asistir a los eventos?

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja planear el recorrido con anticipación, priorizar el transporte público, recargar la tarjeta tullave antes de salir y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y personal habilitado en las zonas de los eventos. También recomienda evitar estacionar en la vía pública y considerar rutas alternas para quienes necesiten transitar por estos sectores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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