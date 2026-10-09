Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 8 de octubre de 2026, un intenso intercambio de acusaciones en redes sociales acaparó la atención política nacional, luego de las protestas propalestinas llevadas a cabo el día anterior en Bogotá. El expresidente Gustavo Petro y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, estuvieron en el centro de la controversia por sus mensajes en la plataforma X, que generaron amplia discusión.

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Según lo publicado en su cuenta oficial, Petro criticó duramente la postura del alcalde capitalino frente a las protestas. El exmandatario escribió: “Galán cómplice de un genocidio, ¿qué hubiera pensado Luis Carlos Galán?”, refiriéndose a Luis Carlos Galán, el reconocido dirigente liberal y padre del actual alcalde. Esta fuerte acusación fue realizada en el contexto de los disturbios que se presentaron durante la movilización propalestina.

Ante este señalamiento, Galán respondió con firmeza a través de la misma red social. El alcalde expresó: “No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?”. De acuerdo con sus declaraciones, Galán negó cualquier participación o complicidad en actos graves y reclamó el respeto por la verdad y la responsabilidad en el debate público. Además, el mandatario distrital recalcó que, si bien en Bogotá se garantiza el ejercicio de la protesta pacífica, durante la movilización del 7 de octubre se presentaron episodios violentos, como ataques contra una iglesia y la agresión a una gestora de diálogo que debió recibir atención médica en un hospital. Para Galán, la intervención de la Policía fue imprescindible para proteger tanto a los asistentes como al equipo destinado a la mediación y el diálogo.

El cruce de declaraciones fue seguido atentamente por distintos sectores políticos. Rodrigo Lara, ministro del Interior, se sumó a la controversia con una breve pero contundente intervención también publicada en X: “Qué bárbaro es Petro. No tiene límites”. Estas afirmaciones incrementaron la repercusión pública del enfrentamiento entre el expresidente y el alcalde, en un contexto marcado por las tensiones políticas que suscitan tanto las protestas sociales como el manejo del orden público en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué originó el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán por las protestas propalestinas?

La confrontación comenzó después de las protestas propalestinas hechas en Bogotá el 7 de octubre, cuando el expresidente Gustavo Petro acusó al alcalde Carlos Fernando Galán de ser “cómplice de un genocidio” debido a la intervención policial durante la manifestación, lo que llevó a una respuesta tajante de Galán en defensa de su gestión y su rechazo a la acusación.

¿Por qué intervino la Policía en las protestas propalestinas en Bogotá, según el alcalde Galán?

Según Carlos Fernando Galán, la intervención policial se consideró necesaria durante las protestas propalestinas porque se registraron actos violentos, incluidos ataques a una iglesia y la agresión a una funcionaria encargada de mediar, quien tuvo que ser llevada al hospital. Por esta razón, se buscó proteger a ciudadanos y personal de mediación.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.