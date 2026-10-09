Por: El Espectador

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En una metrópoli con más de ocho millones de habitantes, como ocurre en Bogotá, el transporte masivo representa mucho más que un simple medio de movimiento; está en el centro de la vida cotidiana al conectar tanto a quienes estudian como a quienes trabajan o buscan llegar a sus hogares, de acuerdo con cifras de la Alcaldía. Pero para que este tejido de conexiones funcione realmente, es necesario pensar la movilidad de manera incluyente, teniendo en cuenta la diversidad de realidades que caracteriza a la capital colombiana. La verdadera medida del sistema va más allá de prometer agilidad o rapidez a los pasajeros: su complejidad reside en cómo brindar una experiencia digna, segura y funcional para todos los ciudadanos, particularmente para aquellas personas con discapacidad.

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Esto implica que la accesibilidad se convierta en un pilar fundamental que oriente el desarrollo del sistema de transporte masivo. La evolución del sistema debe alejarse de la mera masividad para transformarse en un entorno integral y amigable, capaz de responder a las exigencias y derechos de todos sus usuarios. Los desafíos que esto impone no son menores. Según cifras oficiales, el 6,41 % de la población de Bogotá tiene algún tipo de discapacidad, que puede manifestarse en dimensiones físicas, visuales, auditivas, intelectuales, psicosociales, múltiples o en condiciones como la sordoceguera. Además, se informa que cerca del 8 % de quienes se transportaban en Transmilenio, el principal sistema masivo de la ciudad, son adultos mayores o personas con movilidad reducida, y la mayoría de esta población reside en sectores como Kennedy o Bosa. Así mismo, el Portal Américas figura como la estación con mayor concentración de usuarios en esta situación.

La infraestructura del sistema muestra señales de adaptaciones en el diseño de estaciones, paraderos y vehículos para incorporar parámetros de accesibilidad, lo que representa avances relevantes en la garantía del derecho a la movilidad de estos grupos. Sin embargo, la información no detalla en qué consisten específicamente estas adaptaciones ni su cobertura total. Las políticas e intervenciones en materia de transporte público deben seguir profundizando y priorizando la inclusión, con el fin de hacer de Bogotá una capital donde la autonomía y la equidad sean una realidad palpable en el día a día de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de personas con discapacidad usa Transmilenio en Bogotá?

De acuerdo con cifras de la Alcaldía, el 6,41 % de la población bogotana tiene algún tipo de discapacidad, mientras que el 8 % de los viajeros de Transmilenio son adultos mayores o personas con movilidad reducida. Aunque no se indica el porcentaje exacto de usuarios con discapacidad específica dentro del sistema, queda clara la importancia de adaptar el transporte para este segmento.

¿En qué zonas de Bogotá hay más usuarios con movilidad reducida en el sistema de transporte masivo?

Según la información presentada, la mayoría de personas adultas mayores y usuarios con movilidad reducida residen en las localidades de Kennedy y Bosa. Además, el Portal Américas destaca como la estación con la mayor demanda de esta población dentro del sistema Transmilenio, lo que enfatiza la necesidad de infraestructura accesible en estos puntos clave.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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