Por: CENET

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Un total de 112 vendedores informales de alimentos en Bogotá, quienes dependen del gas licuado de petróleo (GLP) para sus actividades comerciales, fue capacitado gracias a una alianza entre la Asociación Colombiana de GLP (GASNOVA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Empresas Gasco – Unigas / Vidagas. La formación se centró en aspectos fundamentales para su seguridad y desempeño, tales como el manejo seguro de los cilindros de GLP, la disposición adecuada de residuos, y prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

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De acuerdo con GASNOVA, entre quienes recibieron la certificación se encuentran mujeres cabeza de familia, adultos mayores, migrantes y jóvenes, que desempeñan su trabajo en distintos puntos de la capital usando GLP como fuente principal de energía para sus parrillas y fogones. Según Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA, estas actividades formativas tienen como propósito mejorar las condiciones operativas de quienes, en su mayoría, encuentran en la venta informal de alimentos el sustento para sí mismos y sus familias. “Recordemos que el GLP es la herramienta de trabajo de estos vendedores de alimentos, cuya actividad se convierte en el sustento económico para ellos y sus familias”, expresó Martínez Villegas.

Las jornadas organizadas por GASNOVA, sus empresas afiliadas y el SENA, no solo abarcan el correcto uso del combustible, sino también conocimientos para la adecuada preparación, manipulación de alimentos y gestión de residuos. Es un esfuerzo integral para profesionalizar y proteger el trabajo de más de 10.300 vendedores de alimentos en Bogotá que, de acuerdo con datos suministrados por GASNOVA, conforman un sector económico relevante en la ciudad.

La certificación otorgada al final de la capacitación acredita la asistencia y el aprendizaje de los participantes en todos los temas abordados. Además, la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de quienes trabajan en la gastronomía informal, entregándoles herramientas aplicables en su día a día comercial. Desde GASNOVA también se hizo un llamado a la ciudadanía, invitando a los habitantes de Bogotá a respaldar a estos vendedores a través de la compra de sus productos, contribuyendo así a su inclusión social y económica.

GASNOVA destacó que esta formación continuará desarrollándose de manera progresiva, enfocándose especialmente en quienes emplean cilindros de GLP para la venta de alimentos. El SENA, como entidad formadora, acompaña el proceso y certifica a los beneficiarios. Este esfuerzo colaborativo busca respaldar la labor de los vendedores informales y asegurar condiciones dignas y seguras para quienes forman parte vital del panorama gastronómico informal de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la capacitación para vendedores de alimentos con GLP en Bogotá?

La capacitación, organizada por GASNOVA junto con el SENA y Empresas Gasco – Unigas / Vidagas, abarca el manejo seguro de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), prácticas de higiene, manipulación adecuada de alimentos y gestión de residuos. Los participantes reciben certificación que acredita los conocimientos adquiridos, orientada a mejorar la seguridad y la preparación de quienes venden alimentos usando GLP como fuente de energía en Bogotá.

¿Cuántos vendedores informales de alimentos usan GLP en Bogotá y qué importancia tiene su capacitación?

De acuerdo con GASNOVA, en Bogotá hay más de 10.300 vendedores informales de alimentos que emplean GLP para preparar sus productos. Su capacitación es fundamental, ya que les proporciona herramientas para el uso seguro del combustible, mejora la higiene y el manejo de alimentos, y fortalece su inclusión social y económica dentro del sector gastronómico informal de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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