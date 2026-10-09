Por: Portal Bogotá

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La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha sido reconocida internacionalmente como “empresa inteligente frente al clima” por la International Water Association, de acuerdo con información publicada por la propia entidad y ratificada durante el #WorldWaterCongress que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia. El reconocimiento destaca la Estrategia de Seguridad Hídrica de la EAAB como un camino sólido hacia la resiliencia y la adaptación ante el cambio climático, marcando un hito relevante en la gestión del agua en la ciudad.

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Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, fue la encargada de recibir el galardón en representación de su equipo. De acuerdo con declaraciones oficiales, Avendaño resaltó el compromiso diario de la entidad con el servicio, además de su capacidad para enfrentar crisis, convirtiendo los desafíos en oportunidades. La directiva agradeció también a los organismos multilaterales y de cooperación internacional que han apoyado la implementación de la estrategia, subrayando la colaboración global como clave para el avance en seguridad hídrica.

La Estrategia de Seguridad Hídrica de la EAAB se fundamenta en siete pilares, cada uno diseñado para abordar aspectos críticos de la gestión sostenible del agua. Estos son: modelación de alternativas de abastecimiento, evaluación del potencial de agua subterránea, análisis del potencial de reúso de agua residual tratada, gestión de pérdidas, desarrollo de un protocolo operativo para sequías, promoción de la gobernanza del recurso hídrico y conservación de la cuenca. Esta estructura refleja un enfoque integral y sistemático que busca asegurar la disponibilidad y calidad del agua para Bogotá, en el contexto de los retos que plantea el cambio climático, según la información proporcionada por la EAAB.

Durante el #WorldWaterCongress, la gerente general de EAAB participó en paneles y reuniones en los que se discutió la financiación de infraestructuras y la importancia de compartir experiencias en el ámbito directivo, enfocados en los desafíos relacionados con el agua y el clima. Este congreso, organizado por la International Water Association, reúne a profesionales, científicos, ingenieros y empresas especializadas en gestión, tratamiento y sostenibilidad del recurso hídrico a nivel global, consolidándose como un espacio central para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Estrategia de Seguridad Hídrica de la EAAB y cuáles son sus pilares?

La Estrategia de Seguridad Hídrica de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es un plan estructurado en siete pilares: modelación de alternativas de abastecimiento, evaluación del potencial de agua subterránea, potencial de reúso de agua residual tratada, gestión de pérdidas, protocolo operativo para sequías, gobernanza del recurso hídrico y conservación de la cuenca. Todos estos elementos buscan garantizar la resiliencia hídrica de Bogotá frente al cambio climático.

¿Por qué la EAAB fue reconocida como ‘empresa inteligente frente al clima’ por la International Water Association?

La EAAB recibió este reconocimiento por su Estrategia de Seguridad Hídrica, que brinda soluciones integrales y adaptativas ante los cambios climáticos, demostrando capacidad de gestión ante crisis y compromiso con la sostenibilidad del recurso hídrico. El galardón fue entregado durante el #WorldWaterCongress, destacando el liderazgo de la empresa en procesos de adaptación climática y manejo eficiente del agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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