Por: El Espectador

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El 7 de octubre de 2023 marcó una fecha trágica en el conflicto entre israelíes y palestinos, cuando el grupo Hamás llevó a cabo un ataque terrorista coordinado contra el sur de Israel, que causó la muerte de 1.200 personas y la toma como rehenes de 251 individuos, entre ellos varios niños. Según lo informado por El Espectador, este evento generó un rechazo internacional y fue catalogado como un atentado contra la población israelí y judía, estableciendo un antes y un después en la escalada del conflicto en la región.

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Tras ese ataque, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza, la cual ha sido considerada por algunos países y especialistas de Naciones Unidas (ONU) como un genocidio. El Ministerio de Salud gazatí reporta que más de 73.000 personas han perdido la vida debido a las acciones militares. Esta respuesta provocó una crisis humanitaria significativa, caracterizada por el desplazamiento masivo de habitantes, la destrucción de la infraestructura local y la limitación en el acceso a recursos básicos como alimentos, agua potable y servicios médicos.

En solidaridad con la población palestina y para visibilizar estas problemáticas, estudiantes y simpatizantes realizaron una marcha partiendo desde la Universidad Nacional. La manifestación impactó a más de 140.000 usuarios de Transmilenio, quienes debieron buscar alternativas para movilizarse. El recorrido principal fue por la calle 26, aunque los disturbios comenzaron en la calle 45, cuando algunos manifestantes y miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvieron enfrentamientos que derivaron en la intervención policial.

El excandidato Andrés Camilo Rodríguez afirmó, mediante videos publicados en la red social X, que hubo "un uso desmedido de la fuerza, policías sin identificación, agresiones a comisiones de verificación y omisión del diálogo". La ONG Temblores también solicitó esclarecimiento de los hechos, recordando la importancia de garantizar el derecho a la protesta.

El episodio generó un debate público entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Petro publicó un mensaje criticando duramente a Galán, lo que fue respondido por el alcalde, quien rechazó tales señalamientos y defendió la actuación de la fuerza pública cumpliendo protocolos para proteger a los ciudadanos y equipos de diálogo. Por su parte, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, argumentó que la intervención policial fue necesaria porque un grupo lanzó objetos contundentes contra una iglesia cristiana, poniendo en riesgo a los presentes y a los gestores de diálogo, y señaló que la mayoría de marchas en la ciudad se desarrollan pacíficamente.

La iglesia atacada es ‘Dios Está Formando un Pueblo’, del concejal Marco Acosta, quien repudió el daño a este espacio de fe. El caso pone en primer plano la compleja relación entre el derecho a la protesta social y la protección de bienes y personas en contextos de movilización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hubo marchas en Bogotá relacionadas con el conflicto Israel-Palestina?

Las marchas en Bogotá fueron organizadas por estudiantes y simpatizantes solidarios con la población palestina, quienes buscaban llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Gaza, generada a raíz de la ofensiva militar israelí tras el ataque de Hamás en octubre de 2023. Según El Espectador, los manifestantes partieron desde la Universidad Nacional y su movilización provocó afectaciones en la movilidad y derivó en enfrentamientos en la calle 45.

¿Cuál fue el motivo de la intervención policial en la marcha en la calle 45 en Bogotá?

De acuerdo con la administración distrital, la intervención de la Policía se debió a que un grupo de manifestantes lanzó objetos contundentes contra la iglesia cristiana ‘Dios Está Formando un Pueblo’, poniendo en riesgo la integridad de quienes estaban dentro, así como la de los gestores de diálogo. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, indicó que la acción policial respondió a los protocolos establecidos tras la ocurrencia de estos hechos violentos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.