Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella reafirmó a la oposición que protegerá todos los derechos asociados a su militancia política. No obstante, en un contexto de creciente polarización entre los bloques de derecha e izquierda, la administración enfatizó que no permitirá las vías de hecho, es decir, acciones fuera del marco legal. Esta postura surge en medio de la expectativa creada por la convocatoria realizada por sectores contrarios al Ejecutivo para salir a marchar el próximo 14 de octubre, según información reportada por El Espectador.

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Entre los organizadores de la protesta se encuentran sindicatos como Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), así como el movimiento Pacto Histórico liderado por el expresidente Gustavo Petro. Para ellos, esta manifestación debe ser masiva, ya que consideran que representa el punto de partida para la campaña política de la izquierda de cara a las elecciones regionales de 2027. Según declaraciones de Petro, la jornada incluso podría escalar a una huelga general.

El regreso de las manifestaciones callejeras es percibido por estos sectores como un retorno a la estrategia que cobró fuerza en 2021 con el estallido social. Sin embargo, el gobierno actual refuerza la necesidad de regular las protestas y la intervención de la Fuerza Pública, al tiempo que diseña un estatuto antiterrorista. Este instrumento, de acuerdo con El Espectador, contempla puntos sensibles en relación con las convocatorias ciudadanas, lo que motivó que Petro y otros promotores advirtieran sobre una posible limitación al derecho constitucional a la manifestación.

Ante estos señalamientos, tanto De la Espriella como su ministro del Interior, Rodrigo Lara, han recalcado que las políticas del Ejecutivo están enfocadas en proteger a quienes no participan en las protestas y que las medidas más restrictivas buscan neutralizar organizaciones criminales que incitan a la violencia o se infiltran en manifestaciones pacíficas. En palabras del propio presidente: "La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar a reemplazarme al concluir mi mandato siempre que actúe en el marco de la Constitución y la ley".

Las tensiones también están marcadas por el peso electoral de las fuerzas enfrentadas. Según El Espectador, la derecha, liderada por De la Espriella, recibió 12,9 millones de votos en las elecciones que lo llevaron al poder y mantiene el respaldo de más de 180 curules en el Congreso gracias a su coalición. Por su parte, la izquierda, con 12,6 millones de votos en segunda vuelta y 69 representantes en el legislativo, incluye figuras como Iván Cepeda y Petro. Ahora, la atención gira en torno a la jornada de protesta anunciada, el papel que jugará la oposición y la capacidad del gobierno para manejar manifestaciones públicas sin vulnerar derechos fundamentales, pero manteniendo el orden público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el estatuto antiterrorista del gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el estatuto antiterrorista impulsado por el gobierno de De la Espriella busca definir lineamientos para la actuación de la Fuerza Pública y regular aspectos relacionados con las protestas sociales, especialmente en situaciones donde existan riesgos de infiltración por parte de organizaciones criminales. Aunque no se especifican todos los apartados, el gobierno afirma que su enfoque principal es proteger a quienes no participan en las manifestaciones y evitar disturbios violentos.

¿Por qué la izquierda convoca a marchas y huelga general contra el gobierno?

Según El Espectador, sectores de la izquierda, liderados por el expresidente Gustavo Petro y respaldados por sindicatos como Fecode y la CUT, consideran que las protestas del 14 de octubre deben ser el punto de partida para su campaña de cara a las elecciones regionales de 2027. Este grupo afirma que el gobierno busca limitar el derecho a la manifestación, lo cual consideran un golpe a su movilización política y, por esta razón, insisten en que la expresión en la calle es fundamental para mantener sus reivindicaciones y visibilidad.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.