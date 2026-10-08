Gustavo Bolívar reveló qué piensa Gustavo Petro sobre la posibilidad de volver a la Presidencia, luego de que el exmandatario pusiera nuevamente sobre la mesa la discusión de la reelección con un mensaje dirigido al actual presidente, Abelardo De La Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Ficha de Petro reaccionó a supuesta intención de De la Espriella de reelección: “Cierre el Congreso”)

En entrevista con revista Semana, durante el programa ‘El Debate’, Bolívar fue consultado sobre si Petro realmente estaría interesado en regresar a la Casa de Nariño. Su respuesta fue directa y aseguró que, por conversaciones que ha tenido anteriormente con el exmandatario, conoce cuál sería su posición.

La declaración se produjo después de que Petro respondiera a unas palabras de De La Espriella sobre las elecciones regionales de 2027. El actual presidente afirmó que buscaría derrotar a sus adversarios en las urnas y señaló que Colombia no podía “retroceder nunca más”.

El exmandatario reaccionó en X y le dijo a De La Espriella: “Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”. Ese mensaje volvió a poner el tema en el centro de la discusión política.

Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá las puertas de la reelección y me enfrentará. https://t.co/sDgd0LN4yT — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2026

(Lea también: Gustavo Bolívar confirmó cómo vive Petro en su casa y qué se dedica a hacer: “Es un hombre pobre”)

Bolívar explicó cuándo debería aplicarse una eventual reelección

Durante la entrevista con el medio de comunicación, Bolívar aclaró que no ha hablado recientemente con Petro sobre sus declaraciones relacionadas con la reelección. Sin embargo, aseguró que el asunto sí fue discutido en otras ocasiones, cuando ambos estaban involucrados en el trámite de reformas políticas.

Según explicó, su posición es que una eventual modificación para permitir la reelección no debería beneficiar a quien se encuentre ejerciendo la Presidencia en ese momento.

“Se puede pedir la reelección, pero no mientras se esté gobernando; se tiene que pedir para el siguiente gobierno”, sostuvo Bolívar, quien agregó que no tendría sentido cambiar las reglas “a su acomodo, a su antojo y propio beneficio”.

Por eso, planteó que si Colombia decidiera implementar nuevamente la figura, esta debería aplicarse a partir del siguiente presidente y no para quien esté ocupando la Casa de Nariño.

Bolívar habló de los escándalos que rodearon al Gobierno Petro

Otro de los asuntos abordados en la conversación con Semana fue el impacto que podrían tener los escándalos que rodearon al Gobierno Petro en una eventual aspiración del expresidente.

Bolívar reconoció que los cuestionamientos y casos de corrupción son “innegables”, pero defendió el balance que, desde su perspectiva, dejó la administración anterior.

El exsenador también sostuvo que Petro conservó un nivel importante de respaldo ciudadano al final de su mandato y consideró que algunos de sus programas y reformas podrían hacer que parte de la población valore nuevamente su gestión con el paso del tiempo.

“Yo creo que la gente va a empezar a extrañar a Petro”, aseguró Bolívar durante la entrevista.

No obstante, también manifestó que espera que las investigaciones avancen y que quienes hayan cometido actos de corrupción respondan ante la justicia.

Así, las declaraciones de Bolívar abrieron una nueva discusión sobre una eventual aspiración de Petro, aunque el escenario requeriría cambios en las reglas vigentes para permitir la reelección presidencial en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.