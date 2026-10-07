La posibilidad de una reelección presidencial surgió una vez más después de un cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. El tema tomó fuerza luego de que el mandatario invitara al expresidente a “abrir las puertas de la reelección” y planteara un eventual enfrentamiento electoral.

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La discusión llegó hasta Alfredo Saade, quien habló sobre esta posibilidad durante una entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio. El pastor manifestó estar de acuerdo con que la reelección vuelva a ser discutida y aseguró que, desde hace varios años, ha planteado una propuesta relacionada con este asunto.

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“Yo creo que es el momento de ponerla nuevamente sobre la mesa”, afirmó Saade durante la conversación. Según explicó, en los últimos tres años ha insistido en la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente que incluya el tema de la reelección presidencial.

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Pero su propuesta fue más allá. Saade le pidió directamente al presidente Abelardo de la Espriella que, según su planteamiento, cierre el Congreso y convoque una Constituyente en la que puedan participar los expresidentes del país, incluido el propio mandatario. “Le pido al presidente Abelardo de la Espriella que haga lo que tiene que hacer y cierre de una vez al Congreso y llame a una constituyente ”, manifestó.

El pastor sostuvo que esa eventual Constituyente debería contar con la participación de diferentes sectores y de los expresidentes. Su planteamiento aparece en medio de una discusión que apenas comienza a tomar espacio en la agenda política y que gira alrededor de la posibilidad de modificar las reglas actuales sobre la permanencia de un mandatario en la Presidencia.

Saade también aseguró que quien resulte ganador en un eventual proceso de ese tipo tendría el respaldo de quienes participaran y del país. Según dijo, el objetivo sería dejar atrás las divisiones políticas y concentrarse en “levantar a la nación”. Sus declaraciones se sumaron así a la discusión pública sobre una eventual reelección presidencial en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.