Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno Nacional dio a conocer la primera lista de territorios priorizados para recibir inversiones, en la que 20 municipios del Tolima fueron seleccionados, mientras que otros 27 quedaron excluidos en esta etapa inicial. El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo de la Espriella y corresponde a parte de un paquete nacional que contempla 187 proyectos y una inversión de 515.000 millones de pesos. Este proceso de selección se realizó luego de analizar 1.274 propuestas enviadas por 447 municipios de todo el país, según información oficial publicada por medios regionales.

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En el caso específico del Tolima, la priorización abarca municipios distribuidos en distintas zonas del departamento, con una concentración mayor en el norte. Entre los territorios que recibirán inversión en esta fase están Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Armero, Carmen de Apicalá, Coello, Dolores, Falan, Flandes, Fresno, Herveo, Icononzo, Melgar, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, Rovira y San Luis. Para estos municipios, se abrirá la expectativa sobre cuáles serán los proyectos que finalmente se ejecutarán y el monto concreto de recursos que recibirán.

No obstante, la otra cara de este proceso deja a 27 municipios del Tolima sin inversión priorizada en esta etapa. En la lista de excluidos figuran localidades importantes como Ibagué, la capital del departamento, y Chaparral, uno de los municipios relevantes del sur que recientemente ha afrontado problemáticas asociadas a incendios forestales y movimientos sísmicos. Otros municipios que deberán esperar una nueva oportunidad son Cajamarca, Espinal, Honda, Líbano, Mariquita, Planadas, Purificación y Rioblanco, entre otros.

Las necesidades que persisten en los municipios no priorizados están estrechamente relacionadas con vías, salud, educación, seguridad, servicios públicos y desarrollo rural, sectores donde diferentes administraciones locales han presentado iniciativas. El balance para el Tolima tras este primer anuncio es concreto: 20 municipios avanzarán hacia la ejecución de inversiones previstas por el Gobierno Nacional, mientras que los 27 restantes deberán esperar futuras fases de priorización.

La atención ahora se dirige a la definición de los proyectos específicos que serán ejecutados en los municipios seleccionados y al monto de recursos que recibirá cada uno, según lo establecido en el anuncio oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios del Tolima quedaron fuera de la lista de territorios priorizados por el Gobierno Nacional?

Según la información publicada, 27 municipios del Tolima no fueron incluidos en esta primera etapa de priorización. Entre los excluidos se encuentran Ibagué, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Espinal, Guamo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Piedras, Planadas, Purificación, Rioblanco, Saldaña, San Antonio, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

¿Por qué Ibagué y otros municipios importantes del Tolima no fueron priorizados en esta primera etapa de inversión?

De acuerdo con los datos suministrados, aunque no se detallan los criterios exactos de priorización, municipios como Ibagué y Chaparral quedaron fuera de la lista pese a sus necesidades y relevancia. En Chaparral, por ejemplo, han existido desafíos asociados a los incendios forestales y los sismos, además de requerimientos en sectores como vías, salud y educación. La distribución de la inversión en esta primera fase responde a una selección sobre 1.274 propuestas revisadas, que solo permitió la inclusión de 20 municipios del Tolima.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.