Por: CENET

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, posesionó a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, entidad encargada de administrar el sistema público de pensiones en Colombia.

La funcionaria tendrá como principales retos el fortalecimiento institucional, la protección de los recursos de los afiliados y el pago oportuno de las pensiones, además de mejorar la atención a ciudadanos y pensionados.

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Según el comunicado oficial, “la nueva presidenta tendrá el desafío de garantizar una administración responsable, técnica y transparente de los recursos”.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que la llegada de Vélez permitirá avanzar en los desafíos de la entidad y mantener a los ciudadanos en el centro de las decisiones.

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“Detrás de cada pensión hay una persona y una familia que esperan respuestas oportunas del Estado”, señaló.

Beatriz Eugenia Vélez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social, con estudios de maestría en Seguridad Social y Gestión de Riesgos. Su trayectoria profesional supera las tres décadas en áreas de seguridad social, relaciones laborales, gobierno corporativo y gestión de riesgos.

Con esta posesión, el Gobierno busca consolidar una hoja de ruta orientada a generar confianza en el sistema, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar que Colpensiones cumpla eficazmente con sus responsabilidades frente a millones de colombianos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.