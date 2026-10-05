Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las personas en Colombia que reciben una pensión de invalidez, bien sea por medio de Colpensiones o de un fondo privado, deben estar atentas a una advertencia relevante: es necesario someterse a revisiones periódicas para confirmar la persistencia de la condición que dio origen al reconocimiento de la pensión. De acuerdo con el medio Bogotá Jurídica, la normativa colombiana establece este procedimiento con el fin de determinar si las condiciones bajo las cuales fue otorgada la prestación continúan siendo las mismas o si, por el contrario, requieren algún ajuste o modificación. En ese sentido, la petición formal de revisión puede efectuarse cada tres años. Sin embargo, esto no implica que todos los pensionados deban cumplir inmediatamente con el trámite; el plazo solo inicia cuando la entidad autorizada, ya sea pública o privada, hace una solicitud oficial para verificar la invalidez.

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Según la normatividad vigente, cuando el pensionado recibe la solicitud de revisión, dispone de un plazo de tres meses para presentarse y permitir que se lleve a cabo el examen de su estado de invalidez. En situaciones de fuerza mayor, se contemplan excepciones que pueden justificar la no asistencia en el periodo indicado. No obstante, si la persona no se presenta ni facilita la verificación dentro de los tres meses, la administración de la pensión tiene la facultad de suspender el pago mensual. La consecuencia puede ser aún más grave si transcurre un año completo sin que se haga la revisión requerida: en este caso, la ley contempla la extinción definitiva de la pensión.

Una recomendación fundamental para quienes reciben este tipo de prestación es mantener actualizados los datos de contacto y estar alertas a cualquier comunicación proveniente de la administradora de pensiones. Esto aplica para afiliados tanto a Colpensiones como a fondos privados bajo el régimen de ahorro individual. En este último caso, es el fondo de pensiones correspondiente quien debe realizar la revisión y seguimiento.

La pensión de invalidez está orientada a ciudadanos cuya pérdida de capacidad laboral alcanza los porcentajes que señala la ley. Por tratarse de un beneficio vinculado directamente al estado de invalidez, se prevé la existencia de mecanismos de control que permitan verificar que las causas que justificaron el pago sigan vigentes. Por lo anterior, la citación a revisión debe ser atendida puntualmente para evitar complicaciones que puedan afectar el pago del beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos debe cumplir un pensionado de invalidez para continuar recibiendo su mesada en Colombia?

La normativa exige que el pensionado se someta a revisiones periódicas de su estado de invalidez, cuando la entidad que otorga la pensión lo solicite formalmente. Tras recibir la citación, la persona tiene tres meses para presentarse y realizar el examen. El incumplimiento puede llevar desde la suspensión hasta la extinción del pago de la pensión, salvo que existan justificaciones reconocidas como fuerza mayor.

¿Cuáles son las consecuencias de no presentarse a la revisión periódica de la pensión de invalidez?

De acuerdo con la normativa citada por Bogotá Jurídica, si el pensionado no asiste a la revisión dentro de los tres meses posteriores a la solicitud, la administración puede suspender la mesada. Si pasa un año sin que se haga la revisión, la pensión puede extinguirse de forma definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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