Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Colombia, el monto del salario mínimo que regirá para el año 2027 aún no está definido, pero ya empiezan a perfilarse algunas estimaciones que serán claves para los trabajadores del país. De acuerdo con Daniel Velandia, quien actualmente es economista jefe de Credicorp Capital, el rango de aumento más probable se ubica entre el 9 % y el 10 %. Según explicó Velandia, una proyección inicial basada en el comportamiento de la inflación y la productividad sugiere un incremento cercano al 8 %, aunque también reconoció que, durante el proceso de negociación, la cifra podría terminar siendo mayor debido a presiones de distintos sectores.

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Con un aumento del 9 %, el salario mínimo mensual pasaría de los $1.750.905 actuales a unos $1.908.486. Si se tiene en cuenta el auxilio de transporte, que se estima en $271.513, el total de ingresos mensuales llegaría a aproximadamente $2.180.000. Por su parte, si finalmente se pacta un incremento del 10 %, el salario básico escalaría a cerca de $1.925.996 y, sumando un auxilio de transporte calculado en $273.995, el ingreso total se acercaría a los $2.200.000.

Uno de los aspectos determinantes para definir el nuevo salario será el dato de la inflación con el que cierre el año 2026. La previsión usada por Velandia ronda el 7 %, pero advierte que el comportamiento de los precios en los próximos meses podría modificar esa base, lo que terminaría afectando el porcentaje de incremento definitivo. Además, el fenómeno de El Niño aparece como otro factor de peso, ya que puede influir en los precios de la energía y, en consecuencia, en la inflación, haciendo que la mesa de negociación deba revisar constantemente sus proyecciones.

La discusión para determinar el incremento comenzó formalmente el 1 de octubre, cuando se convocó la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Está previsto que a lo largo de octubre continúen las reuniones, incluyendo una cita importante el 13 de octubre, con el objetivo de acercar posiciones entre los sectores involucrados. El primer límite para alcanzar un acuerdo está fijado para el 15 de diciembre. En caso de que no se logre consenso en esa fecha, la decisión quedará en manos del Gobierno, que deberá definir el ajuste antes de que finalice el año. A estas alturas, no existe todavía una cifra oficial; los aumentos del 9 % y 10 % sirven apenas como referencias preliminares mientras avanzan las conversaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en Colombia en 2027?

Según una estimación presentada por Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, el salario mínimo para 2027 podría aumentar entre 9 % y 10 %. Estos valores surgen a partir de proyecciones sobre la inflación y la productividad, aunque la cifra final dependerá de cómo avance el proceso oficial de negociación que aún está en curso.

¿Qué factores afectan la decisión del aumento del salario mínimo en Colombia?

El informe destaca que los principales factores que influyen en la determinación del aumento salarial son la inflación, especialmente la tasa con la que cierre 2026, y el comportamiento de la productividad. Además, fenómenos climáticos como El Niño podrían impactar en el costo de la energía y alterar el dato de inflación, añadiendo presión a las discusiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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