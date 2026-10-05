Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Cancillería, bajo la dirección de Omar Bula, anunció recientemente el hallazgo de presuntas irregularidades en sus procesos de contratación durante el año 2026. De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, desde el 7 de agosto el equipo de la Cancillería revisó un total de 811 contratos, cuyo valor global alcanzó los COP 92.846 millones. Entre los datos más relevantes destaca que 551 de dichos contratos contenían actividades repetidas o muy similares, y de estos, 367 tenían objetivos contractuales idénticos a pesar de presentar diferencias notables en los valores asignados, llegando en algunos casos a ser hasta cuatro veces más altos entre contratos con el mismo objeto.

Sigue a PULZO en Discover

La entidad identificó situaciones que resultan atípicas, como la suscripción de un contrato con un plazo de ejecución de solo dos días y un valor de COP 2.839 millones, y la existencia de otro contrato firmado por COP 0, pero con vigencia hasta 2028. Además, se evidenció que el 28,1 % del total de la contratación del año —227 contratos en total— fue suscrito el 30 de enero de 2026, un día previo a la entrada en vigencia de la ley de garantías, por un valor acumulado de COP 21.137 millones.

De acuerdo con la información entregada, la revisión encontró también 101 contratos firmados durante los fines de semana. Asimismo, el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas inmediatamente anteriores al inicio de las restricciones electorales. Otro aspecto relevante es que el 99,6 % de los contratos analizados se otorgaron mediante contratación directa, es decir, sin procesos de selección competitivos. Aunque la contratación directa es legal bajo determinadas causales, el Ministerio expresó su preocupación por el elevado y poco usual uso de este mecanismo.

El ejercicio de verificación adicional permitió detectar 19 contratos más, los cuales presentan observaciones por un monto cercano a los COP 100.164 millones; estos ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su respectiva revisión. "Esta cifra corresponde al monto total involucrado en los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado", aclaró la Cancillería.

Además, la entidad reportó la creación de 618 nuevos cargos en la planta de personal, sin que hasta el momento se hayan presentado los estudios técnicos ni los soportes presupuestales ante el grupo interno de trabajo (GIT) de Licitaciones y Contratos. También hubo 40 terminaciones de contratos de prestación de servicios con posibles irregularidades que están bajo verificación.

Según el comunicado, estos hallazgos están en etapa preliminar y serán investigados respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Los casos que resulten debidamente sustentados serán remitidos a las autoridades pertinentes: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y, si aplica, la Fiscalía General de la Nación.

Cabe señalar que esta no es la primera advertencia sobre la contratación en la Cancillería. En marzo, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia solicitó control preventivo a la Procuraduría sobre contratos suscritos entre agosto de 2025 y enero de 2026, que sumaban alrededor de COP 83.742 millones y estaban enfocados principalmente en prestación de servicios y asesorías. Solo en enero de 2026 se firmaron 785 contratos con un valor superior a los COP 77.000 millones, justo antes de: iniciar la ley de garantías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales irregularidades detectadas en la contratación de la Cancillería en 2026?

Las principales irregularidades, según la Cancillería, incluyen la contratación repetida de actividades, diferencias notorias en los valores entre contratos con objetos idénticos, la firma de contratos justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, concentración de contratos en semanas previas a restricciones electorales, uso masivo de la contratación directa y la creación de nuevos cargos sin los soportes técnicos ni presupuestales requeridos.

¿Qué es la ley de garantías y cómo afecta los procesos de contratación estatal?

La ley de garantías es una norma que impone restricciones a ciertas actuaciones administrativas, incluida la contratación estatal, durante períodos previos a elecciones para evitar favorecimientos políticos o irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Según la Cancillería, un elevado número de contratos se firmó días antes de su entrada en vigor, lo que ha sido identificado como un posible foco de irregularidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.