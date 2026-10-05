Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, inició un proceso de revisión sobre los funcionarios que actualmente ocupan las procuradurías delegadas en la entidad. Esta medida, que fue informada el pasado miércoles según Caracol Radio, implica la solicitud de la renuncia protocolaria de todos los responsables al frente de dichas dependencias, como parte de una estrategia para evaluar la gestión interna de la Procuraduría.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada, la Procuraduría General de la Nación llevará a cabo un análisis detallado de las hojas de vida y los perfiles profesionales de los procuradores delegados durante las próximas semanas. El proceso de evaluación tendrá una duración aproximada de un mes y permitirá determinar la idoneidad de cada funcionario para permanecer en el cargo. Así mismo, el análisis pretende identificar posibles ajustes o cambios en la estructura interna, lo que no implica, por el momento, una salida inmediata o automática de todos los funcionarios sujetos a revisión.

Los procuradores delegados cumplen un papel clave en la Procuraduría, al representar directamente al procurador general en diversas áreas que exigen vigilancia y control permanente. Entre sus principales responsabilidades se encuentran los procesos disciplinarios dirigidos tanto a servidores públicos como a particulares que desempeñan funciones públicas. Además, desarrollan labores preventivas de seguimiento a la gestión de la administración estatal, protegiendo el orden jurídico, los derechos de la ciudadanía y el patrimonio público.

Otra de sus funciones relevantes consiste en actuar como intervinientes ante autoridades judiciales y administrativas, dentro de las cuales se incluyen las altas cortes y organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las procuradurías delegadas están especializadas en distintos frentes, como contratación estatal, hacienda pública, derechos humanos, cuestiones ambientales, agrarias, restitución de tierras y asuntos étnicos, además de la intervención ante instancias diversas del Estado.

En este momento, la Procuraduría General continúa en la etapa de revisión de los perfiles, tras la solicitud formal de renuncias protocolarias. Al concluir este proceso, el procurador Gregorio Eljach tomará decisiones respecto a la continuidad de los funcionarios y las posibles modificaciones en la estructura de las delegadas, ajustando su composición según los resultados de la evaluación.

¿Por qué el procurador general pidió la renuncia protocolaria de los procuradores delegados?

El procurador general, Gregorio Eljach, pidió la renuncia protocolaria de los procuradores delegados con el fin de someter a revisión la idoneidad y el perfil profesional de quienes ocupan estos cargos. Esta medida, según Caracol Radio, forma parte de una evaluación que busca determinar la continuidad o posible reemplazo según la gestión y el cumplimiento de las funciones asignadas.

¿Cuáles son las funciones principales de un procurador delegado?

Los procuradores delegados representan al procurador general en tareas de vigilancia y control sobre la gestión pública; desarrollan procesos disciplinarios contra funcionarios públicos y particulares con funciones públicas, y actúan como intervinientes ante instancias judiciales y administrativas, protegiendo los derechos ciudadanos, el orden jurídico y los bienes del Estado, de acuerdo con la información oficial sobre la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.