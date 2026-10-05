Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito ocurrido entre una camioneta y una motocicleta dejó como resultado una persona muerta y otra herida en la vía que une Ataco con el corregimiento de Santiago Pérez, ubicado en el sur del Tolima. De acuerdo con lo conocido, el siniestro sucedió el domingo 4 de octubre, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación.

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Según la información recopilada en el lugar de los hechos, uno de los ocupantes de la motocicleta perdió la vida de forma inmediata debido a la gravedad de las lesiones causadas por el impacto. La otra persona afectada, que también se movilizaba en el accidente, resultó herida y fue remitida al centro de salud de Santiago Pérez, donde recibió atención médica para estabilizar su condición tras el fuerte choque.

Luego del accidente, las autoridades competentes acudieron al sitio para realizar la inspección técnica e iniciar el proceso de recolección de evidencias. El objetivo principal de estas labores es establecer cómo se produjo el choque, así como determinar las circunstancias concretas en las que se desencadenó el siniestro. Hasta ahora, no han sido revelados detalles específicos sobre las causas que originaron la colisión ni sobre los posibles factores que podrían haber influido en el incidente vial, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Este trágico hecho ha generado consternación en la comunidad de Santiago Pérez y Ataco, quienes esperan que las autoridades esclarezcan lo sucedido. El caso pone en evidencia la importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento de la seguridad vial y en la prevención de accidentes en carreteras del Tolima, así como en la atención rápida a los lesionados para preservar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente entre la camioneta y la motocicleta en Ataco?

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el accidente no han sido esclarecidas. Las autoridades realizaron la inspección y están recopilando información para determinar cómo se produjo el choque, pero todavía no han revelado causas específicas ni factores determinantes del siniestro.

¿Qué atención recibió la persona herida tras el accidente en la vía Ataco–Santiago Pérez?

La persona que resultó herida en el accidente fue trasladada al centro de salud de Santiago Pérez, donde fue atendida médicamente. La información disponible indica que recibió atención inmediata para tratar las lesiones sufridas en el siniestro, aunque no se detalló su estado actual ni la gravedad de sus heridas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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