Así como se confirmó un negocio radical para millones de usuarios en Colombia, Colpensiones puso sobre la mesa una alternativa de acuerdo con los datos que maneja.

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Un total de 1.033.019 afiliados cuentan con la posibilidad legal de optar por la oportunidad de traslado de régimen pensional en el país, según el reporte oficial entregado por la entidad.

La administradora pública presentó esta cifra dentro de su boletín informativo sobre la gestión del Régimen de Prima Media y el programa de Beneficios Económicos Periódicos en el territorio nacional.

El informe detalla que este grupo con opción de cambio reúne a 487.848 ciudadanos pertenecientes a Colpensiones y a 545.171 cotizantes inscritos en el régimen de ahorro individual administrado por fondos privados.

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Dicha alternativa surge en el marco de la Ley Pensional 2381 de 2024, norma que fijó un régimen de transición claro para la población trabajadora colombiana antes de finalizar junio de 2025.

Este esquema ampara a mujeres con 750 semanas o más y hombres con 900 semanas o más cotizadas al 30 de junio de 2025, ofreciendo traslado a quienes estén a menos de una década del retiro.

Para orientar a los usuarios, el sistema promueve la Doble Asesoría como un derecho fundamental donde especialistas del sector público y privado evalúan el futuro pensional de cada trabajador.

Las estadísticas señalan un acumulado de 304.769 solicitudes de Doble Asesoría, desglosadas en 55.740 personas con una sola orientación y 9.626 trámites que avanzan actualmente sin asesorías previas registradas.

Adicionalmente, un total de 239.403 afiliados completaron satisfactoriamente el ciclo entero de dos orientaciones personalizadas exigidas por la normatividad para formalizar cualquier cambio pensional en Colombia.

En cuanto a las solicitudes de traslado de régimen, las plataformas contables contabilizan 178.033 peticiones formales radicas por los trabajadores ante los administradores pensionales del país.

De esta cifra, las autoridades aprobaron 176.261 trámites, mientras 471 continúan en procesamiento, 1.301 resultaron rechazados, 29.092 corresponden a pensionados y 3.277 permanecen en periodo de validación.

Los movimientos efectivos entre sistemas muestran que 162.022 afiliados pasaron del régimen privado a Colpensiones, mientras 10.962 personas decidieron ingresar al sistema administrado por los fondos privados.

Colpensiones puso este boletín técnico en formato PDF para ser descargado o visualizado en línea con el fin de garantizar el acceso público a la información financiera del sistema.

La publicación busca facilitar la comprensión de temas neurálgicos como afiliaciones, historia laboral, cotizaciones, prestaciones económicas y la sostenibilidad pensional para que los ciudadanos ejerzan sus deberes y derechos.

Respecto al total de personas afiliadas, la entidad estatal cerró el mes de agosto registrando 7.294.605 ciudadanos en el Régimen de Prima Media, con un 52,5 % de hombres y 47,5 % de mujeres.

Frente al periodo anterior se presentó un crecimiento del 0,4 %, gracias a la entrada de 23.710 nuevas vinculaciones y al ingreso de 25.604 personas trasladadas desde los fondos privados.

Dentro de los afiliados, 3.017.403 ciudadanos, equivalentes al 41,4 %, aportan activamente como cotizantes, factor determinante para apalancar los recursos que sostienen la estructura pensional pública.

Durante el mes analizado, el recaudo por cotizaciones alcanzó $2,01 billones, donde el 85,7 % corresponde a mesadas de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes en el país.

El reporte destaca la presencia de 74.393 afiliados domiciliados en el exterior, grupo en el cual 50.352 personas mantienen sus aportes de manera activa desde sus países de residencia.

Territorialmente, la mayor cantidad de afiliados se concentra en la regional Bogotá con el 26,2 %, seguida por la regional Antioquia con el 18,1 % y la regional Occidente con el 14,4 %.

En el renglón de pensionados, la entidad estatal reporta el pago oportuno a 1.943.036 jubilados, grupo conformado por un 56,4 % de mujeres y un 43,6 % de hombres.

Este grupo creció 0,4 % en comparación con el mes previo, debido al reconocimiento de 10.199 nuevas pensiones, cifra compensada por el fallecimiento de 2.426 titulares en el mismo lapso.

El 96,6 % de los jubilados, correspondiente a 1.876.063 personas, supera los 55 años de edad, dinámica explicada por la mayor longevidad femenina observada en las mediciones demográficas.

Por tipo de prestación, el 74,3 %, equivalente a 1.443.013 personas, recibe pensión de vejez, el 21,0 % cobra sustitución por sobrevivencia y el 4,8 % percibe invalidez.

El desembolso mensual por concepto de mesadas pensionales ascendió a $5,59 billones, donde el 81,9 % de los pagos beneficia a personas que perciben hasta dos salarios mínimos mensuales.

Por su parte, el programa Beneficios Económicos Periódicos representa la alternativa de ahorro ideal para ciudadanos con ingresos inferiores a un salario mínimo o sin semanas suficientes para pensionarse.

El programa contabiliza 2.171.922 personas vinculadas, de las cuales 1.239.341 son ahorradoras efectivas, sobresaliendo una participación femenina del 67,7 %, representada en 1.469.334 mujeres inscritas en el sistema.

Finalmente, el programa otorga Anualidades Vitalicias a 59.732 colombianos, brindando un pago bimestral de por vida ajustado anualmente con la inflación, reforzado con un subsidio del 20 % entregado por el Gobierno nacional.

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