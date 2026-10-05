Así como hay interés general por el futuro del salario mínimo de Colombia en 2027, la posibilidad de encontrar ahorro gracias a compras en el décimo mes del año llega como un respiro importante.

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Banco Falabella lanzó durante octubre una serie de promociones especiales que otorgan descuentos de hasta 40 % a clientes que utilicen sus tarjetas CMR o Débito.

La entidad financiera habilitó estas ventajas de la mano de nueve aliados comerciales estratégicos pertenecientes a diversas categorías de consumo dentro del territorio colombiano.

Estas oportunidades económicas forman parte de la conmemoración por los 21 años de operaciones continuas de la institución bancaria en Colombia.

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En el sector gastronómico, la heladería Popsy ofrece un 40 % de descuento en helados todos los días, sin tope máximo y a nivel nacional.

Igualmente, Don Benítez otorga un 40 % de descuento en toda la carta todos los días, sin tope, en sus sedes de Bogotá.

La cadena Pizza Hut se suma con un 40 % de descuento en pizzas todos los días, sin tope y con cobertura nacional.

Para el cuidado personal, Magic Nails dispone de un 40 % de descuento en todos los servicios todos los días, en Bogotá y Medellín.

En el ámbito del acondicionamiento físico, Bodytech brinda un 40 % de descuento en planes trimestrales todos los días a nivel nacional.

La tienda Dislicores concede un 30 % de descuento en vinos y destilados todos los días y a nivel nacional.

Por su parte, Farmatodo brinda un 15 % de descuento utilizando el cupón BFALA, acumulable con otras promociones, de acuerdo con las condiciones de la oferta.

En la categoría de turismo, Viajes Falabella y Despegar ofrecerán 0 % de interés todos los días en vuelos, actividades, paquetes y circuitos.

Este beneficio aplica al pagar con tarjeta CMR a 3 o 6 cuotas dentro de las opciones disponibles.

Adicionalmente, las agencias otorgan un 20 % de descuento los jueves de octubre en paquetes a destinos nacionales e internacionales seleccionados, al pagar con CMR o Débito Banco Falabella.

En el campo del entretenimiento masivo, la entidad invita a sus usuarios a participar por entradas para eventos musicales de alta convocatoria.

Los usuarios deben registrarse en el sitio web de Falabella, ejecutar compras con CMR o Débito Mastercard y sumar transacciones individuales de $20.000 COP.

Quienes acumulen el mayor número de transacciones podrán obtener uno de los 80 pases dobles disponibles para los conciertos del 4, 5 o 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Banco Falabella ha ganado terreno durante los últimos años como el banco del entretenimiento y los conciertos, con más de 80 preventas en el país.

“Durante estos 21 años hemos visto la forma en la que han evolucionado las necesidades de nuestros clientes, pero también cómo disfrutan, compran, viajan y se relacionan con su dinero. Celebrar este aniversario significa seguir creciendo con ellos y encontrar nuevas formas de acompañarlos. Queremos que Banco Falabella siga presente en esos momentos y que encuentren en nosotros un aliado para vivir como siempre lo han soñado”, señaló Agustín Lira, Gerente de División Medios de Pago y Marketing para Banco Falabella.

Esta estrategia comercial responde al comportamiento actual de las familias colombianas dentro del comercio minorista nacional.

El consumo de los hogares colombianos mantiene una dinámica positiva, sustentada principalmente en decisiones de compra marcadas por la búsqueda de valor y un mayor cuidado del presupuesto.

Según el Dane, durante el primer semestre el comercio creció 11,9 %, 0,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

En este contexto, los consumidores buscan cada vez más alternativas que permitan disfrutar de momentos cotidianos y aprovechar mejor su dinero.

Por eso, en el marco de sus 21 años en Colombia, Banco Falabella busca acompañarlos en diferentes momentos de su día a día, con beneficios y experiencias adondequiera que vayan.

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