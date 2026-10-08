El Gobierno Nacional amplió de seis a doce meses el plazo para que la Superintendencia Financiera publique el cronograma oficial de implementación de las finanzas abiertas en Colombia.

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La decisión quedó establecida en el Decreto 1489 de 2026 y busca garantizar una puesta en marcha ordenada, gradual y técnicamente sólida.

El ajuste responde a una solicitud de la propia Superfinanciera, que consideró necesario fortalecer sus capacidades institucionales y coordinar de manera más estrecha el proceso con las entidades financieras.

La nueva hoja de ruta también contempla 18 meses para poner en funcionamiento el directorio de participantes y definir los indicadores de seguimiento del sistema.

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Además, el régimen de transición para la portabilidad financiera se extendió a 30 meses, con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica de los bancos y evitar sobrecargas operativas.

Las finanzas abiertas permitirán que los usuarios autoricen el intercambio seguro y estandarizado de sus datos financieros entre diferentes entidades.

Esto busca aumentar la competencia, impulsar nuevos servicios digitales y facilitar el acceso al crédito, especialmente para mipymes y personas con dificultades para acceder a la banca tradicional.

El Gobierno señala que la ampliación pretende evitar reprocesos regulatorios y tecnológicos, mientras garantiza que el manejo de los datos se realice con autorización previa, expresa e informada del usuario.

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