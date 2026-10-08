El Gobierno Nacional amplió de seis a doce meses el plazo para que la Superintendencia Financiera publique el cronograma oficial de implementación de las finanzas abiertas en Colombia.
La decisión quedó establecida en el Decreto 1489 de 2026 y busca garantizar una puesta en marcha ordenada, gradual y técnicamente sólida.
El ajuste responde a una solicitud de la propia Superfinanciera, que consideró necesario fortalecer sus capacidades institucionales y coordinar de manera más estrecha el proceso con las entidades financieras.
La nueva hoja de ruta también contempla 18 meses para poner en funcionamiento el directorio de participantes y definir los indicadores de seguimiento del sistema.
Además, el régimen de transición para la portabilidad financiera se extendió a 30 meses, con el objetivo de facilitar la adaptación tecnológica de los bancos y evitar sobrecargas operativas.
Las finanzas abiertas permitirán que los usuarios autoricen el intercambio seguro y estandarizado de sus datos financieros entre diferentes entidades.
Esto busca aumentar la competencia, impulsar nuevos servicios digitales y facilitar el acceso al crédito, especialmente para mipymes y personas con dificultades para acceder a la banca tradicional.
El Gobierno señala que la ampliación pretende evitar reprocesos regulatorios y tecnológicos, mientras garantiza que el manejo de los datos se realice con autorización previa, expresa e informada del usuario.
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