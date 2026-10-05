Las entidades anunciaron una alianza que busca ampliar el acceso a seguros para empresarios y trabajadores independientes en Colombia, con un portafolio de ocho productos y opciones desde 10.510 pesos.

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La iniciativa comenzó el primero de octubre de 2026 y las compañías proyectan proteger a 100.000 colombianos durante su primer año.

La oferta incluye seguros relacionados con diferentes necesidades:

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Tu Vida Protegida.

Tu Familia Protegida.

Tu Hogar y Negocio Protegidos.

Previsión Exequial.

Microempresarios Protegidos.

Tu Retiro Protegido.

Tu Giro Protegido.

Tu Salud Protegida.

Las coberturas dependen del producto contratado y contemplan situaciones como fallecimiento, accidentes, incapacidad temporal, hospitalización, gastos funerarios, daños al hogar o al negocio, eventos naturales, hurto y contingencias relacionadas con el retiro de dinero o la recepción de remesas.

El valor de 10.510 pesos corresponde a una opción dentro del portafolio, por lo que no significa que los ocho seguros tengan ese mismo precio.

¿Quiénes pueden adquirir los seguros?

Los productos están disponibles para clientes actuales y nuevos de Banco W. Algunos pueden adquirirse al momento de solicitar un crédito con la entidad.

En el caso de Tu Retiro Protegido y Tu Giro Protegido, los interesados podrán adquirirlos a través de las oficinas del banco a nivel nacional, mientras que Tu Salud Protegida será comercializado mediante telemercadeo.

La propuesta tiene un foco especial en empresarios, microempresarios y trabajadores independientes, para quienes una situación inesperada puede afectar directamente los ingresos con los que sostienen su hogar o mantienen funcionando su negocio.

Por ejemplo, una incapacidad temporal puede impedir que una persona trabaje durante determinado periodo, mientras que un daño o hurto en un establecimiento puede representar un gasto adicional para un pequeño empresario.

Los seguros buscan ofrecer una cobertura económica frente a determinados eventos, de acuerdo con las condiciones de cada producto.

¿Qué cubren y cuál es el objetivo de la alianza?

Entre las situaciones contempladas en el portafolio aparecen fallecimiento, accidentes, incapacidades, hospitalización, gastos funerarios, daños al hogar o al negocio, eventos naturales y hurto de pertenencias o de dinero retirado.

También hay una cobertura relacionada con las personas que reciben remesas de colombianos en el exterior.

Las compañías anunciaron además que desarrollarán contenidos de educación en protección financiera, con el propósito de explicar a los clientes cómo funcionan los seguros, cuáles son sus coberturas y qué aspectos deberían revisar antes de adquirirlos.

La alianza tiene cobertura nacional en los territorios atendidos por Banco W y apunta a combinar el acceso a productos financieros con alternativas de protección frente a situaciones que pueden generar gastos inesperados.

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