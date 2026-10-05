Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia arrancó la semana con una tendencia bajista y quebró el nivel de los $3.200. Al término de la sesión de este lunes, el tipo de cambio cerró en $3.200, registrando un desplome de -$64,50 (-1,98 %) en comparación con la última referencia del viernes ($3.264,50).

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En el mercado interbancario, la divisa estadounidense abrió en $3.250, que marcó a su vez el precio máximo de la jornada. A partir de allí, una firme e intensa presión vendedora dominó el mercado hasta llevar la cotización a un piso intradiario de $3.190,11.

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De acuerdo con reportes de JP Tactical, la sesión estuvo caracterizada por un marcado volumen de oferta que perforó los niveles de soporte técnico de corto plazo.

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Este comportamiento representó un desacoplamiento frente al panorama internacional, donde el índice dólar (DXY) avanzó un 0,23 % hasta los 102,17 puntos, respaldado por la firmeza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Petróleo cede ante descuentos de Saudi Aramco y liberación de reservas

En los mercados internacionales de materias primas, los precios de los hidrocarburos mostraron moderadas correcciones a la baja debido al incremento en la oferta global.

El petróleo Brent cedió un 1,16 %, cerrando en US$101,06 por barril (manteniéndose a flote sobre la barrera de los tres dígitos) y la referencia WTI cayó un 1,19 % hasta los US$90,03 por barril.

La presión vendedora sobre el crudo respondió principalmente al agresivo descuento de US$5 por barril aplicado por Saudi Aramco para sus clientes en Asia con el objetivo de proteger cuota de mercado, sumado al impacto de la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de las economías del G7.

Sin embargo, el piso de los precios se mantuvo firme gracias a la postura cautelosa de la OPEP+, que decidió mantener inalteradas sus cuotas de producción, y a la continuidad en la operación del oleoducto saudí Este-Oeste.

Exportaciones de Colombia crecieron en agosto impulsadas por hidrocarburos

En el frente macroeconómico local, el DANE reveló que en agosto de 2026 las exportaciones colombianas alcanzaron los US$4.456,2 millones FOB, lo que representó un incremento del 15,1 % frente al mismo mes de 2025 (US$3.871,5 millones).

Las ventas externas estuvieron lideradas por el rubro de combustibles e industrias extractivas, con una participación del 40,1 % del total exportado, seguidas por los bienes agropecuarios, alimentos y bebidas (23,9 %), las manufacturas (20,0 %) y otros sectores (16,0 %).

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Así, entre enero y agosto de 2026, las exportaciones sumaron US$36.880,7 millones FOB, con una expansión del 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. En este acumulado, las ventas del sector energético-minero crecieron un 16,9 %, compensando el desempeño negativo del sector agropecuario (-4,1 %) y las manufacturas (-1,5 %).

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,21 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,854 % desde los 12,730 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 13,174 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,110 %.

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