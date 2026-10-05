Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El dólar en Colombia arrancó a la baja este lunes 5 de octubre, en los $3.250, lo que son $14 menos cuando se compara con el cierre del viernes pasado. El valor mínimo de la moneda estadounidense da cuenta de un precio del orden de los $3.232, mientras que el máximo llega a los $3.250.

Sigue a PULZO en Discover

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.242, lo que son casi $30 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

(Vea también: Dólar en Colombia sigue disparado: volvió a subir hoy y se acerca a los $ 3.400: explican por qué)

Varios hechos condicionan el movimiento de la tasa de cambio. En el plano local, dice un informe de JP Tactical, la discusión sobre el salario mínimo de 2027 empieza a tomar forma en Colombia, con estimaciones que apuntan a un aumento cercano al 8 %, considerando una inflación proyectada alrededor del 7 % y un punto adicional por productividad.

Lee También

Lo que mueve al dólar en Colombia

“Bajo ese escenario, el salario básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.890.977 y, si el auxilio de transporte aumentara en la misma proporción, el ingreso mensual total alcanzaría cerca de $2.160.000”, dice el informe.

Al mismo tiempo el Gobierno ha pedido prudencia en la negociación y ha señalado que los incrementos deberían estar alineados con la productividad, mientras analistas advierten que “aumentos excesivos podrían elevar los costos laborales, afectar la contratación y profundizar la informalidad, que actualmente supera el 54 %”.

Del lado internacional, los mercados inician la jornada con un tono ligeramente negativo. “Los inversionistas mantienen la atención sobre el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y comienzan a posicionarse de cara a una nueva temporada de resultados corporativos, en una semana que se anticipa relativamente tranquila en materia de datos económicos”.

(Lea también: Peso colombiano frenó su valorización: se depreció más del 2 % )

Con esto, según JP Tactical el dólar en Colombia para compras de corto plazo $3.240 – $3.220 y se prevé observar una entrada de compradores importante actuando como soporte inicial “y donde debemos reactivar compras”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.