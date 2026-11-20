La ministra de Trabajo, Natalia López, anunció que el próximo 27 de noviembre comenzará oficialmente la negociación del salario mínimo para 2027, luego de que se definiera el cronograma de reuniones entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

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El proceso podría extenderse hasta finales de diciembre si no se alcanza un acuerdo anticipado.

López cuestionó el incremento del 23 % aplicado durante el gobierno de Gustavo Petro para 2026, al considerar que dejó dificultades para la nueva negociación.

Según explicó, el aumento benefició directamente a 2,9 millones de trabajadores, mientras cerca de 16 millones de informales, autónomos y desempleados quedaron por fuera.

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También señaló que 45 de cada 100 trabajadores colombianos reciben ingresos inferiores al salario mínimo y que contratar formalmente a una persona cuesta alrededor de $2,9 millones mensuales.

La ministra agregó que el incremento anterior generó mayores presiones sobre las pensiones, con $3,2 billones adicionales en costos, según cifras citadas de Anif.

Aseguró que el Gobierno buscará actuar como mediador y no imponer una decisión, ampliando la participación a campesinos, repartidores, jóvenes y trabajadores domésticos e informales.

Para 2027, los analistas estiman que el aumento podría acercarse al 8 %, teniendo en cuenta una inflación proyectada entre 6,5 % y 7 %, más la productividad. Sin embargo, los sindicatos han planteado inicialmente un incremento del 38 %.

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