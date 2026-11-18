El vicepresidente José Manuel Restrepo dejó clara la postura del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al aumento del salario mínimo para 2027.

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Según el funcionario, la negociación entre empresarios y sindicatos debe partir de dos indicadores fundamentales: la inflación y la productividad, cifras que serán entregadas próximamente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Restrepo señaló que el incremento debe garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero también debe tener en cuenta la realidad fiscal del país. Por eso, insistió en la necesidad de alcanzar consensos entre los diferentes sectores y establecer un aumento sustentado en criterios técnicos.

El vicepresidente explicó que la inflación causada y el aporte de los trabajadores a la productividad deben ser el punto de partida para definir el porcentaje de incremento.

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Esta posición coincide con la del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien cuestionó los aumentos por encima de esos indicadores.

Las proyecciones disponibles apuntan a una inflación del 7,1 % para 2026 y una productividad del 1,2 %. Si se suman ambos componentes, el incremento sería del 8,3 %. Esto llevaría el salario mínimo, actualmente en $1.750.905, a aproximadamente $1.896.230 para 2027, sin incluir el auxilio de transporte.

Fenalco propone un aumento máximo del 9 %, mientras que la CUT defiende un incremento de dos dígitos.

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