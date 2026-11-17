El salario mínimo en Colombia pasó de $260.100 en el año 2000 a $1,75 millones en 2026, lo que representa un aumento de casi seis veces durante los últimos 26 años.

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Según expertos, este crecimiento responde, entre otros factores, a la inflación y al impacto de los incrementos salariales sobre el consumo y la demanda de la economía.

Sin embargo, los analistas advierten que las alzas elevadas también pueden generar efectos negativos. Más de 45% de los trabajadores colombianos gana menos del mínimo, situación que es especialmente crítica en Chocó, donde la proporción llega a 78%.

Un incremento exagerado podría dificultar el acceso de estas personas a empleos formales, créditos y seguridad social, además de elevar los costos para las empresas, especialmente las micro y pequeñas.

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Los aumentos también impactan la inflación, el empleo, la informalidad y las finanzas públicas, debido a que múltiples precios, multas, pensiones y obligaciones están vinculados al salario mínimo.

De hecho, Bancolombia estima que un incremento de 12% podría sumar entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales a la inflación de 2027. La negociación para el próximo año comenzará con propuestas de aumento que van desde 8% hasta 38,5%, porcentaje que llevaría el mínimo a cerca de $2,42 millones.

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