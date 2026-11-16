Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima se encuentra en la mira de inversionistas internacionales gracias a su participación en la primera edición de la Milagro Week, un evento de ruedas de negocios que dio inicio este lunes 16 de noviembre en Nueva York. Este escenario reúne a empresarios, fondos de inversión y representantes de diversos sectores, quienes buscan identificar oportunidades de inversión en regiones con potencial de crecimiento. De acuerdo con Caracol Radio, la delegación tolimense asiste con un portafolio de iniciativas en los sectores minero-energético, industrial, logístico y agrícola, cuyo valor total supera el billón de pesos. Álvaro Montoya, líder empresarial que acompaña la representación del Tolima, aseguró que “son proyectos que suman un poco más de un billón de pesos, son iniciativas que representan el potencial que tiene el Tolima”, resaltando las ventajas que ofrece el departamento para el capital extranjero.

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La participación del Tolima en este foro internacional responde a la intención de mostrar las capacidades productivas del departamento y tejer relaciones que faciliten la financiación de proyectos estratégicos. Según información de Caracol Radio, la apuesta principal recae en sectores como el energético, con especial énfasis en granjas fotovoltaicas y energías alternativas, línea de negocio que está adquiriendo protagonismo en la región. Además, la explotación de minerales críticos, insumos codiciados a nivel global por su papel en la transición energética y en el desarrollo de tecnologías limpias, figura entre los sectores destacados.

La agroindustria y la logística agrícola complementan la oferta de Tolima, que según Montoya, cuenta con fortalezas suficientes para consolidarse como un eje clave en la producción agroalimentaria y la seguridad alimentaria nacional. Igualmente, el turismo ocupa un lugar esencial dentro de las oportunidades que el departamento proyecta ante inversionistas.

La promoción del Tolima está siendo impulsada por Invest in Tolima, la agencia de promoción de inversión liderada por Juan Manuel Alvarado Moreno, gracias a una invitación gestionada a través de la Vicepresidencia de la República y ProColombia. El objetivo de su presencia es establecer alianzas estratégicas y gestionar recursos para los proyectos regionales. El Tolima también integra la Red Nacional de Agencias Regionales Promotoras de Inversión (Red Invest), red que agrupa a entidades territoriales para fortalecer la proyección internacional.

La Milagro Week, bajo liderazgo del vicepresidente José Manuel Restrepo y la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con ProColombia, forma parte de la estrategia gubernamental conocida como ‘Misión Crecer’. El evento contempla cerca de 500 inversionistas y 300 reuniones bilaterales, con expectativas de inversión nacional que llegan a los 41.900 millones de dólares. Para el Tolima, la apuesta es convertir el interés internacional en inversión, generación de empleo y posicionamiento como destino competitivo tanto para capital nacional como extranjero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores clave que promueve el Tolima para atraer inversión extranjera?

Los sectores principales con los que el Tolima busca captar inversión internacional incluyen el minero-energético, industrial, logístico y agrícola, según información presentada por Caracol Radio. Destacan especialmente los proyectos de energías alternativas como granjas fotovoltaicas, la explotación de minerales críticos necesarios para procesos tecnológicos y energéticos limpios, así como la agroindustria y el turismo.

¿Qué es la Milagro Week y cuál es el rol de Invets in Tolima en este evento?

La Milagro Week es una rueda de negocios internacional que se realiza en Nueva York e incluye reuniones entre empresarios, fondos de inversión y sectores económicos, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, bajo la estrategia ‘Misión Crecer’. Invest in Tolima es la agencia de promoción de inversiones del departamento y tiene la función de representar los intereses regionales, presentar proyectos y gestionar conexiones estratégicas para conseguir recursos y alianzas en este encuentro internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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