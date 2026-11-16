Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Millones de trabajadores en Colombia se mantienen atentos a la definición del salario mínimo para 2027. El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio del Trabajo, anunció que el miércoles 18 de noviembre se dará inicio a un proceso clave: la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunirá para trazar la hoja de ruta y los pasos concretos en la negociación del nuevo salario mínimo que regirá a partir del primero de enero del próximo año, según información recogida por El Nuevo Día.

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La reunión contará con la participación de tres actores principales: representantes del gobierno nacional, delegados de las centrales obreras y voceros de los gremios empresariales. Todos buscarán acordar el cronograma y la metodología con la que se adelantará la negociación, en un intento por alcanzar consensos antes de finalizar diciembre. El proceso estará liderado por el Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Natalia López.

Uno de los aspectos más relevantes que se tendrán en consideración durante las discusiones es el análisis de los principales indicadores económicos. De acuerdo con declaraciones recogidas por Semana tras una entrevista al vicepresidente José Manuel Restrepo, estos indicadores serán la inflación, la productividad laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Restrepo explicó que la negociación requerirá reconocer las afectaciones al ingreso real de los empleados y, al mismo tiempo, los niveles de productividad que sostienen la economía.

Hasta el momento, el gobierno no ha definido el porcentaje oficial de aumento para el salario mínimo de 2027, pues el proceso apenas se encuentra en la fase inicial. Sin embargo, sobresalen los diálogos preliminares entre sindicatos y representantes de los empresarios, que, según Restrepo, podrían facilitar un acuerdo pronto.

El calendario establecido contempla varias fechas decisivas. El 18 de noviembre se instalará la mesa de concertación y se definirá el cronograma. Luego, el 30 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará el dato de productividad, mientras que el 5 de diciembre se divulgarán las cifras de inflación de noviembre. El 15 de diciembre es la fecha límite inicial para lograr un acuerdo, y, si no es posible, el gobierno podrá fijar el incremento por decreto hasta el 30 de diciembre.

Por ahora, millones de trabajadores en Colombia esperan los resultados de este proceso, conscientes de que el nuevo salario mínimo entrará en vigencia el primero de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se define el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027?

El aumento del salario mínimo para 2027 será definido tras el proceso de concertación iniciado el 18 de noviembre, con una fecha límite inicial del 15 de diciembre para lograr un acuerdo. Si las partes no logran consenso, el gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para establecer el incremento por decreto, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Trabajo.

¿Qué indicadores económicos se usan para negociar el salario mínimo en Colombia?

En la negociación del salario mínimo en Colombia, se analizan principalmente la inflación, la productividad laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Estos indicadores, citados por el vicepresidente José Manuel Restrepo en entrevista con Semana, resultan claves para establecer un ajuste salarial que reconozca tanto la realidad económica como las expectativas de los empleados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.