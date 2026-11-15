Por: El Espectador

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El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, conocido como Dejusticia, fue reconocido como uno de los 55 centros de pensamiento más influyentes en la edición 2026 de la lista Think Tanks to Watch. Esta iniciativa es liderada por la organización internacional On Think Tanks (OTT), que busca resaltar el trabajo destacado de organizaciones que han tenido un impacto real en políticas públicas, han facilitado la participación en debates ciudadanos y han contribuido significativamente a impulsar transformaciones sociales.

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De acuerdo con la información presentada, el proceso de selección de este año fue especialmente competitivo, ya que cerca de 200 organizaciones de diferentes partes del mundo participaron a través de mecanismos como la encuesta State of the Sector 2026, la Conferencia OTT 2026 y el programa de membresías de OTT. Las organizaciones no gubernamentales, con el fin de ser consideradas, debían compartir hasta tres de sus iniciativas recientes y ofrecer argumentos sobre la relevancia de sus experiencias para otros centros de pensamiento.

Como resultado de este proceso, la nueva biblioteca interactiva de On Think Tanks logró incluir a Colombia y ahora reúne 324 iniciativas impulsadas desde 145 centros de pensamiento ubicados en 56 países. Esta biblioteca busca, además de visibilizar, servir de referencia para otros actores interesados en generar cambios con base en el conocimiento y el debate informado.

Según el Panel de Opinión 2026 de la firma Cifras y Conceptos, Dejusticia se posicionó nuevamente como la organización no gubernamental (ONG) más respetada en Colombia entre los líderes de opinión nacionales, sumando así su quinto año consecutivo en este puesto. Este reconocimiento no solo refuerza el prestigio institucional de Dejusticia, sino que también demuestra la influencia que ha venido acumulando en el país en temas de derecho, justicia y sociedad.

Todo este contexto resulta especialmente relevante en medio de las discusiones actuales por los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con reporteros de este diario, uno de los integrantes principales del equipo negociador del gobierno en la mesa de La Habana ya sostuvo un diálogo directo con una funcionaria de alto rango. Aunque los detalles específicos de esta conversación no fueron revelados, se destaca el papel de estos actores en el debate público actual sobre la implementación y el legado del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue reconocido Dejusticia entre los principales centros de pensamiento del mundo?

Dejusticia se destacó entre los 55 centros de pensamiento más influyentes según la organización On Think Tanks gracias a su impacto en políticas públicas, su participación activa en el debate ciudadano y su capacidad para impulsar cambios en la sociedad. Además, su reconocimiento se vio respaldado por el Panel de Opinión 2026 de Cifras y Conceptos, que lo posicionó por quinto año como la ONG más respetada para líderes de opinión de Colombia.

¿Qué criterios utiliza On Think Tanks para seleccionar a los centros de pensamiento más influyentes?

On Think Tanks utiliza un proceso que incluye nominaciones a través de la encuesta State of the Sector, la Conferencia OTT y el programa de membresías. Las organizaciones deben presentar hasta tres iniciativas recientes y argumentar la relevancia de sus experiencias, permitiendo así evaluar su contribución al debate informado y su capacidad para generar cambios sociales relevantes en sus contextos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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