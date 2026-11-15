Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Al menos 16 menores de edad resultaron heridos en un grave accidente ocurrido en el Catatumbo, Norte de Santander, cuando un bus escolar cayó por un abismo en la vía que comunica los municipios de San Calixto y Teorama. El hecho se registró durante la tarde del sábado 14 de noviembre, donde el automotor transportaba a más de 20 estudiantes, según la información proporcionada en los reportes sobre la emergencia. La magnitud del accidente obligó a activar a los organismos de socorro y al personal médico de la zona, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar del siniestro para asistir a los pasajeros y facilitar el traslado de los menores lesionados.

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La respuesta inicial contó no solo con equipos especializados, sino también con la colaboración de habitantes y conductores que se encontraban en el sector. Ellos apoyaron las labores de rescate, ayudando a sacar a los jóvenes del lugar en el que terminó el vehículo tras la caída. Las condiciones del terreno en esa zona montañosa del Catatumbo dificultaron aún más la atención de la emergencia y el acceso de los equipos de apoyo, de acuerdo con el relato de los presentes.

De acuerdo con los reportes preliminares de la atención médica, cinco de los menores heridos presentaban traumas craneales y toracoabdominales, una situación de mayor complejidad que motivó su posible traslado a un centro asistencial en Ocaña, donde podrían recibir un tratamiento más especializado. Además, el informe indicó que otros siete estudiantes sufrieron lesiones en las extremidades, por lo que recibieron atención inicial en el sitio del accidente, mientras se gestionaban los procedimientos para su remisión a otros centros médicos.

Sobre el origen del accidente, hasta el momento las autoridades no han determinado con certeza qué provocó que el bus perdiera el control y cayera al abismo. Entre las hipótesis que se manejan están las condiciones de la vía, ubicadas en una zona montañosa conocida por el mal estado de la carretera, aspecto que ha sido motivo de señalamiento por parte de conductores habituales. Sin embargo, no se ha confirmado de manera oficial que este factor haya sido el causante de la tragedia, de acuerdo con los datos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos menores resultaron heridos en el accidente del bus en Catatumbo?

Según los reportes presentados, al menos 16 menores de edad resultaron heridos tras la caída de un bus escolar en una carretera del Catatumbo, Norte de Santander, durante la tarde del sábado 14 de noviembre. El vehículo transportaba a más de 20 estudiantes al momento del accidente.

¿Qué lesiones presentaron los estudiantes heridos en el accidente de Catatumbo?

De acuerdo con la información sobre la atención médica inicial, cinco de los jóvenes heridos presentaron traumas craneales y toracoabdominales, lo que llevó a contemplar su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad. Otros siete estudiantes sufrieron lesiones en las extremidades y también recibieron atención médica en la zona del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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