Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella volvió a centrar la atención del debate público tras una reciente aparición que no pasó desapercibida. Durante una actividad vinculada a una operación militar en Norte de Santander, el mandatario fue fotografiado vestido de camuflado y con boina, atuendo que inmediatamente desató comentarios y críticas entre los observadores habituales de la política nacional. Este episodio dio pie a una nueva reacción del caricaturista Matador, conocido por su tono mordaz y crítico en redes sociales, quien usó su cuenta de X para lanzar un fuerte mensaje dirigido hacia De La Espriella.

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De acuerdo con lo reportado, la acción de Matador no solo se limitó a esa escena puntual capturada durante la operación militar. El caricaturista realizó una recopilación de otras ocasiones en las que, según él, el presidente De La Espriella ha hecho uso de vestimenta y elementos característicos de instituciones de seguridad del Estado y de las Fuerzas Militares. En su publicación, Matador resaltó con sarcasmo cómo la imagen del mandatario parece una “puesta en escena” que se repite con frecuencia, trayendo a colación ejemplos como el disfraz de escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), celador de conjunto, miembro del comando Jungla, agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y hasta piloto de la Fuerza Aérea. Para Matador, la más reciente prenda, la boina, le habría conferido un cierto aire al icónico personaje cinematográfico Rambo.

No obstante, la crítica del caricaturista fue más allá al finalizar su mensaje con una frase contundente que elevó el tono del debate: “En el fondo, lo que quiere es disfrazarse de hombre”. Esta declaración, citada en el reporte, se convirtió en el punto más álgido del comentario y en el aspecto que más eco provocó entre los usuarios de la red. Según se ha documentado, no es la primera vez que Matador y De La Espriella cruzan señalamientos en público; distintos episodios recientes muestran que sus enfrentamientos y la imagen pública del mandatario son objeto de análisis y controversia en las redes sociales, donde la opinión política y la sátira se entremezclan de forma constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Matador criticó a Abelardo De La Espriella por su vestimenta?

Matador cuestionó a Abelardo De La Espriella porque, según el caricaturista, el mandatario utiliza de manera repetida prendas y elementos asociados a organismos de seguridad, lo que en su opinión es parte de una “puesta en escena”. A través de una frase sarcástica, Matador sugirió que detrás de esta actitud estaría un intento de proyectar cierta imagen personal, lo que generó debate en redes sociales.

¿Qué significa ESMAD y por qué se menciona en la crítica?

ESMAD es la sigla del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una fuerza perteneciente a la Policía Nacional destinada a controlar el orden público durante protestas y disturbios. Matador mencionó al ESMAD como ejemplo de los diferentes personajes de seguridad en los que, según él, De La Espriella se ha "disfrazado", para enfatizar la reiteración de estas apariciones en su imagen pública.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.