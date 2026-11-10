Por: Noticiero 90 minutos

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Cali atraviesa un periodo crucial para identificar las secuelas que dejó el reciente terremoto en su infraestructura y para corregir los errores institucionales en la prevención y gestión de desastres. Según lo expuesto en el foro nacional “Reconstrucción vs. Sismoresistencia”, liderado por la Asociación de Prestadores Turísticos del Valle (ASTUVALLE) y su presidente Carlos Alberto Martínez Noguera, la reunión congregó a delegados del gobierno nacional, representantes de gremios como Camacol y Cotelvalle, investigadores de prestigiosas universidades y al experto internacional Carlos Méndez Galindo, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS).

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El foro fue escenario de un análisis profundo sobre el comportamiento de la infraestructura caleña frente a la emergencia, la confusión que enfrentan los ciudadanos acerca de la habitabilidad de los edificios y la urgencia de establecer rutas claras de ingeniería que protejan vidas ante futuros sismos. Uno de los hallazgos más inquietantes surgió durante la presentación de Sergio Castañeda, investigador en riesgo sísmico, quien reveló que la red de acelerógrafos de Cali, esencial para medir la sacudida del terreno y orientar planes de prevención, llevaba tres años sin operar cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con lo expuesto, esta red se instaló en 2003 tras el estudio de microzonificación sísmica de 2002 junto a Ingeominas, y aunque registró eventos como el sismo de Pizarro en 2004, la falta de controles y el descuido institucional provocaron que Cali no contara con datos científicos clave en la reciente emergencia.

Los acelerógrafos, tal como explicó Castañeda, no solo miden la aceleración del terreno, sino que permiten identificar las zonas de mayor riesgo. Pese a que la inactividad de la red no se debió a falta de recursos, la crítica fue directa a la administración municipal y se propuso no solo reactivar los equipos, sino aumentar su número.

En relación con la evaluación post-terremoto, Albert Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, precisó que la asignación de stickers rojos en los inmuebles no significa una demolición inmediata, sino una alerta sobre posibles peligros, principalmente por elementos sueltos; los colapsos se concentraron en edificaciones antiguas con sistemas flexibles y construcción entre 1970 y 2000. Ortiz recalcó que la demolición debe ser el último recurso, optando primero por inspecciones y estudios rigurosos.

El experto internacional Méndez Galindo advirtió sobre la vulnerabilidad de edificios de varias décadas y enfatizó la importancia de evitar la inacción administrativa. Subrayó la necesidad de rehabilitar los inmuebles antiguos y robustecer sus estructuras, recordando experiencias como la de Turquía en 2023. Finalmente, el proceso de recuperación depende ahora de la acción conjunta de autoridades, copropiedades y propietarios, quienes deberán seguir rutas técnicas estrictas para preservar tanto la seguridad como el patrimonio caleño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de los acelerógrafos para la prevención de desastres en Cali?

Los acelerógrafos son vitales para medir la aceleración real del terreno durante un sismo. Proporcionan información esencial para ingenieros y autoridades, permitiendo identificar las zonas de mayor sacudida y priorizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de edificaciones. Así, su correcta operación facilita respuestas fundamentadas ante emergencias y mejora la prevención de desastres.

¿Qué significa recibir un sticker rojo en una edificación tras un terremoto?

La asignación de un sticker rojo en un inmueble indica riesgo para la integridad física de los ocupantes, pero no implica necesariamente un colapso inminente ni una orden de demolición inmediata. Muchas veces estas alertas se deben a la presencia de elementos no estructurales sueltos, por lo que requieren inspecciones detalladas y estudios de vulnerabilidad antes de considerar intervenciones drásticas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.