La elección de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) provocó una primera reacción desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento llegó por cuenta de Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien felicitó a la dirigente y expresó la intención del Ejecutivo de mantener el trabajo conjunto con el sector privado.

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A través de su cuenta de X, el funcionario destacó que Murgas se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de uno de los principales gremios empresariales del país. También aprovechó el mensaje para plantear algunas de las prioridades que, desde su cartera, esperan impulsar con el acompañamiento de las compañías.

En el mismo pronunciamiento, el ministro manifestó la disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar articuladamente con los empresarios en asuntos como la inversión, la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, agregó.

El funcionario cerró su publicación con una frase relacionada con el lema del Gobierno: “¡La Patria Milagro se construye entre todos!”.

¡Felicitaciones a @luzstellamurgas por su designación como nueva presidenta de la @ANDI_Colombia! Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial. Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia. ¡La Patria Milagro se construye entre todos! — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 10, 2026

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Luz Stella Murgas tendrá varios retos al frente de la Andi

La nueva presidenta fue elegida por la Junta de Dirección General de la Andi, luego de que la comisión encargada del proceso de selección presentara su informe sobre los candidatos. Con su llegada, sucederá a Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la organización durante cerca de 13 años.

Murgas se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), cargo que ocupaba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa institución. Además, cuenta con experiencia en el sector minero-energético, donde trabajó en empresas como Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Entre los desafíos que asumirá está fortalecer la competitividad y la productividad del país, promover la inversión y contribuir a la creación de empleo formal. También tendrá la responsabilidad de representar los intereses del empresariado y defender principios como la libertad de empresa, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Otro de los puntos centrales de su gestión será mantener los canales de diálogo entre el sector público y el privado, en un escenario en el que la relación entre el Gobierno y los empresarios será clave para discutir las condiciones económicas y las oportunidades de crecimiento en Colombia.

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