Por: Noticiero 90 minutos

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Han pasado tres meses desde el sismo que sacudió a Cali el 10 de agosto, dejando como una de las imágenes más impactantes el colapso del edificio Marisol, ubicado en la calle 39 del barrio Tequendama. Pese al paso del tiempo, los caleños no olvidan el dolor de esa jornada, por lo que continúan reuniéndose para rendir homenaje a las víctimas, a los damnificados y a los socorristas que se enfrentaron a la tragedia. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, recientemente se llevó a cabo en el antiguo edificio Marisol una jornada conmemorativa que integró a familias afectadas, rescatistas, voluntarios y la brigada médica especializada de la clínica CME, quienes participaron en actos simbólicos y una oración comunitaria para compartir el duelo.

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El edificio Marisol fue uno de los más afectados por el sismo, causando una crisis que impactó no solo a sus habitantes sino a toda la comunidad circundante. Para sobrellevar la pérdida colectiva y evitar que el duelo se viva de forma solitaria, surgió este espacio de memoria que busca integrar a todos los perjudicados por el desastre, no solo del edificio Marisol sino de otros sectores de la ciudad. Durante el homenaje, el testimonio de Patricia Valencia, una damnificada, evidenció la intensidad del desastre. "Yo solamente me prendí y le pedí a Dios que parara... confiando en que los otros temblores anteriormente pasaban muy rápido... cuando salí, alrededor del barrio, todo destrozado, me dio mucha tristeza, en shock", relata, mostrando el impacto emocional que aún persiste.

Mientras los habitantes afectados esperan respuestas y soluciones definitivas, distintas fundaciones y organizaciones humanitarias han mantenido su apoyo. Según la directora de alianzas de la organización Techo Colombia, Alexandra García, ya han entregado cincuenta viviendas en zonas de alta vulnerabilidad. La fundación, que en principio brindó ayudas comunitarias, actualmente avanza con la reconstrucción de viviendas como parte de una segunda fase de intervención. García enfatiza que la fundación se dirige allí donde las comunidades tienen más dificultades para recuperarse por sí solas.

Así, tres meses después del sismo, la memoria de las víctimas y la solidaridad de la comunidad se mantienen vivas. Los retos persisten, pero la reconstrucción y el apoyo colectivo avanzan, alimentados por la dignidad y la resiliencia de quienes no se rinden frente a la tragedia.

¿Cómo avanza la reconstrucción después del terremoto en Cali?

Después del terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos, la reconstrucción se ha enfocado en atender a los sectores más vulnerables de la ciudad. Fundaciones como Techo Colombia han entregado cincuenta viviendas y continúan con labores de reconstrucción, priorizando lugares donde las comunidades no pueden recuperarse de manera autónoma. Además, las ayudas humanitarias no han cesado y hay acciones en marcha para apoyar a los damnificados.

¿Qué tipo de apoyo han recibido los damnificados del edificio Marisol tras el sismo?

Según Noticiero 90 Minutos, los damnificados del edificio Marisol han contado con apoyo emocional y humanitario por parte de la comunidad, rescatistas, voluntarios y organizaciones como la clínica CME, que ofreció atención médica especializada. Además, fundaciones como Techo Colombia han entregado ayudas comunitarias y están enfocadas actualmente en la reconstrucción de viviendas, aportando soluciones concretas a quienes resultaron más afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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