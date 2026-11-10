Por: Noticiero 90 minutos

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Cada año, en noviembre, las calles de Cartagena se transforman en escenarios de celebración. La ciudad recuerda su independencia absoluta de España, un hito que ocurrió el 11 de noviembre de 1811 y quedó grabado en la historia de Colombia. Detrás de los festejos, como señala información de 90 Minutos, se encuentra un proceso histórico donde no solo participaron las élites políticas, sino también los sectores populares, quienes desempeñaron un papel crucial en la definición del destino de Cartagena.

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La independencia de Cartagena no fue un acto aislado ni limitado a las decisiones de dirigentes. De acuerdo con 90 Minutos, destaca la intervención decidida de los habitantes del barrio Getsemaní. Estos ciudadanos, con la convicción de obtener la separación definitiva de la Corona española, protagonizaron una movilización que no solo exigía, sino que presionaba activamente por el cambio. Dentro de este grupo resalta el liderazgo de Pedro Romero, quien, al frente de los llamados Lanceros de Getsemaní, reunió a artesanos, milicias pardas y personas de diversos orígenes populares para marcar la diferencia en un momento crítico.

El 11 de noviembre de 1811, según la misma fuente, los habitantes de Getsemaní marcharon armados hacia el lugar en donde sesionaba la Junta de Gobierno. Esta acción contundente generó la presión decisiva para que los miembros de la Junta firmaran el Acta de Independencia, logrando así la declaración que convertiría a Cartagena en un Estado libre, soberano e independiente. La participación de estos sectores populares se vuelve, así, un referente crucial dentro de este proceso: los hechos muestran que la independencia no se comprende sin el impulso y la presencia activa de quienes no pertenecían a las élites tradicionales.

El recuerdo de aquel acontecimiento sigue vivo. Conforme a lo señalado por 90 Minutos, la conmemoración de la independencia en noviembre trasciende una simple fecha del calendario. Representa el reconocimiento colectivo a todos los que lucharon por la libertad de la ciudad. Fiestas, música, desfiles y expresiones culturales renuevan cada año el lazo de Cartagena con su propia historia de resistencia y orgullo. Así, la independencia no solo celebra una nueva identidad política, sino que también honra la memoria de los sectores populares que hicieron posible esta transformación fundamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la independencia de Cartagena se celebra específicamente el 11 de noviembre?

La celebración ocurre cada año el 11 de noviembre porque en esa fecha, en 1811, Cartagena declaró su independencia absoluta de la Corona española. Según 90 Minutos, este día simboliza el momento en que la Junta de Gobierno, presionada por la movilización de los habitantes de Getsemaní, firmó el Acta de Independencia, estableciendo la ciudad como un Estado libre y soberano.

¿Quiénes fueron los Lanceros de Getsemaní y qué papel tuvieron en la independencia de Cartagena?

Los Lanceros de Getsemaní formaron un grupo integrado por habitantes del barrio Getsemaní, artesanos y milicias pardas, liderados por Pedro Romero. De acuerdo con la información de 90 Minutos, estas personas participaron activamente el 11 de noviembre de 1811, marchando armados y presionando a la Junta de Gobierno para lograr la firma del Acta de Independencia. Su papel fue fundamental para consolidar la separación definitiva de Cartagena respecto de España.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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