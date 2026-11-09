Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como uno de los grandes destinos gastronómicos internacionales gracias a figuras como El Chato, restaurante bogotano que recientemente celebró un importante avance en el listado The World’s 50 Best Restaurants 2026. Según información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá y destacada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), El Chato alcanzó el puesto 46 en dicho ranking, logrado tras superar ocho posiciones respecto a la ubicación obtenida en la edición de 2025. Este anuncio se hizo oficial durante la ceremonia celebrada en Lima, Perú, donde se reconoció el trabajo liderado por el chef colombiano Álvaro Clavijo.

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El recorrido de El Chato no es nuevo en estos listados de prestigio. De acuerdo con el IDT, en 2025 el restaurante fue galardonado con el primer puesto en Latin America’s 50 Best Restaurants, convirtiéndose en el primer colombiano en ganar este reconocimiento, lo que marcó un hito para la gastronomía nacional. Este historial de premios le ha permitido afianzar su lugar en la escena gastronómica internacional y resaltar la propuesta culinaria de Bogotá ante el mundo.

Ubicado en la zona de Chapinero Alto, El Chato destaca por ofrecer una propuesta contemporánea arraigada en ingredientes autóctonos y de temporada. El trabajo colaborativo con agricultores, pescadores, recolectores y pequeños productores de distintas regiones del país es central en la filosofía del restaurante, que apuesta por incorporar insumos colombianos poco conocidos o con escasa presencia en la gastronomía moderna, como tubérculos andinos, frutos amazónicos, semillas y fermentos. La creatividad en la transformación de estos productos resulta en preparaciones que buscan sorprender tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Además, El Chato ofrece dos experiencias para sus clientes: por un lado, el comedor principal con su menú a la carta, y por otro, un espacio especial donde se presenta el menú degustación, permitiendo a los comensales acercarse al proceso creativo y culinario desarrollado en su cocina.

El avance de El Chato no es un logro aislado. De acuerdo con la información, en la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants también fue destacado el restaurante Celele, de Cartagena, que ocupó el puesto 31, y en total, 11 establecimientos latinoamericanos entraron entre los 50 mejores del mundo. Estos reconocimientos subrayan el potencial de la cocina colombiana para cautivar a un público global y fortalecer a Bogotá como referente internacional en este sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué El Chato obtuvo reconocimiento en The World’s 50 Best Restaurants 2026?

El Chato fue destacado en The World’s 50 Best Restaurants 2026 debido a su enfoque contemporáneo que valora ingredientes locales colombianos, su colaboración constante con pequeños productores y su capacidad de reinventar productos autóctonos en platos innovadores. Según el Instituto Distrital de Turismo, esta propuesta llevó al restaurante al puesto 46 del ranking, evidenciando su crecimiento y liderazgo bajo la dirección del chef Álvaro Clavijo.

¿Cómo contribuyó El Chato al posicionamiento internacional de la gastronomía de Bogotá?

El Chato ha destacado por su participación constante en rankings internacionales y al ser el primer colombiano en liderar el listado de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2025. Según el IDT, estos reconocimientos han fortalecido el perfil de Bogotá como destino gastronómico, atrayendo visitantes interesados en explorar la riqueza de ingredientes colombianos y la creatividad de la cocina local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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